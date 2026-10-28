Nieuwsbericht 28-10-2026 | 17:46

Na drie vogelgriepuitbraken in korte tijd stelt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maatregelen in, waaronder een landelijke ophok- en afschermplicht. Deze maatregelen moeten de kans op nieuwe besmettingen verkleinen.

Staatssecretaris Erkens van LVVN: “Nu in korte tijd drie vogelgriepuitbraken zijn vastgesteld, zien we dat het risico op nieuwe besmettingen serieus is. Om zoveel mogelijk leed bij dieren en ondernemers te voorkomen, heb ik besloten om een landelijke ophok- en afschermplicht in te stellen. Ik realiseer mij dat houders van pluimvee met buitenuitloop en hobbyhouders daar het hardst door worden getroffen. Toch is het belangrijk om het contact tussen gehouden vogels en mogelijk besmette wilde vogels zoveel mogelijk te beperken. Zo doen we er alles aan om nieuwe uitbraken te voorkomen.”

Ophok- en afschermplicht

Op 26 oktober is vogelgriep vastgesteld in Lutjegast (Groningen). Op 27 oktober is er nog een besmetting vastgesteld in Middelie (Noord-Holland) en op 28 oktober in Grootegast (Groningen). Vanwege deze besmettingen, in combinatie met de beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten van de Europese Unie en de recente vondsten van wilde vogels met vogelgriep, moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Doordat de vogeltrek op gang is gekomen, neemt het risico voor verspreiding van het virus in wilde vogels mogelijk verder toe.

De afscherm- en ophokplicht is een effectieve preventieve maatregel om nieuwe besmettingen te voorkomen, doordat de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels verkleind wordt. Door de actuele situatie en de ervaring van afgelopen jaren dat het aantal uitbraken vanaf oktober en november toeneemt, heeft staatssecretaris Erkens besloten om nu al extra maatregelen te nemen om het risico op besmetting met vogelgriep te beperken.

De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels: daarvoor geldt alleen een afschermplicht omdat ophokken praktisch niet mogelijk is. Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen) geldt een afschermplicht; geen ophokplicht.