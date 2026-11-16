De asielinstroom van week 46, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 870.



De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:

• 590 eerste aanvragen,

• 220 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM),

• 60 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.



De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken.

De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.

