Nieuwsbericht 16-11-2026 | 09:00

Bij het verlenen van een werk- en verblijfsvergunning wordt voortaan getoetst of de uitlener een toelating (vergunning) heeft. Vanaf 2028 moeten bedrijven een toelating hebben als zij personeel uitlenen. Het kabinet komt nu met een aanvulling hierop. Hiermee wordt voorkomen dat arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland komen, terwijl ze hier vervolgens niet mogen werken. Dit voorstel gaat vandaag in internetconsultatie.

Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (hierna: Wtta). Arbeidskrachten mogen namelijk niet aan het werk worden gezet bij een uitzendbureau of andere uitlener zonder toelating. Daarom wil het kabinet dat er geen werk- en verblijfsvergunning meer wordt verleend aan arbeidskrachten van buiten de EU als de toelating ontbreekt. En als deze toelating op een later moment wordt ingetrokken, moet ook de vergunning worden ingetrokken. Hiervoor moet de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 worden gewijzigd.

De Wtta Op 1 januari 2027 gaat de wet in. Bedrijven die werknemers willen blijven uitlenen en de overgangsregeling willen gebruiken, moeten zich vóór die datum bij de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt (NAU) melden. Vanaf 2028 zal op deze toelating gehandhaafd worden: dan moet iedere uitlener een toelating hebben. Als zij dit niet hebben, riskeren zij een boete. Deze boete geldt ook voor ondernemingen die gebruik maken van niet-toegelaten uitzendbureaus, de zogenaamde inleners. Alle informatie over het toelatingsstelsel is beschikbaar op Toelatinguitleenmarkt.nl.

Reageren kan Dit wetsvoorstel is van 16 november tot en met 11 december in internetconsultatie. Reageer binnen deze periode via internetconsultatie.nl.

Wat is een internetconsultatie? Een internetconsultatie is een periode waarin het mogelijk is om op een (wets)voorstel te reageren. Deze reacties worden door het ministerie bekeken en kunnen leiden tot aanpassing van het oorspronkelijke voorstel. Uw reactie helpt ons dus om beter beleid te maken!