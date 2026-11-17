Nieuwsbericht 17-11-2026 | 20:30

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) neemt op donderdag 19 november deel aan het Bestuurlijk Vierlandenoverleg Volksgezondheid samen met ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Minister Sterk leidt de delegatie van Europees Nederland en Caribisch Nederland. Het Vierlandenoverleg over gezamenlijk gezondheidsbeleid binnen het Koninkrijk vindt dit jaar plaats op Aruba.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius Bij aankomst op Aruba spreekt de minister met de delegatieleden van Caribisch Nederland: Gedeputeerde van Sint Eustatius Reuben Merkman, Gedeputeerde van Saba Eviton Heyliger en Gedeputeerde van Bonaire Timoteo Silberie. Deze ontmoetingen zijn ter voorbereiding op het Bestuurlijk Vierlandenoverleg Volksgezondheid.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten Voorafgaand aan het Vierlandenoverleg op donderdag spreekt de minister met Melvin Wyatt-Ras, minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Ouderen-en Verslavingszorg van Aruba, met Claret Connor, minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten, en met Tyron Boekhoudt, minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao.

Bezoek aan ziekenhuizen Aruba Op vrijdag ontmoet de minister Mike Eman, minister-president van Aruba, en Gerlien Croes, de vice minister-president. Aansluitend ontmoet ze Alfonso Boekhoudt, de Gouverneur van Aruba. Ook bezoekt ze ziekenhuizen Horacio Oduber Hospitaal (HOH) en Instituto Medico San Nicolas (IMSAN) om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen de tweedelijnszorg op Aruba en staan deze bezoeken in het teken van inwoners van de BES-eilanden. Zaterdag heeft minister Sterk een gesprek met Frits Goedgedrag, voorzitter van de Commissie Zorg Caribisch Nederland 2025.