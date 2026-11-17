Nieuwsbericht 17-11-2026 | 17:22

Minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening heeft de Woningwet-BES naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet moet de bouw van betaalbare woningen in Caribisch Nederland makkelijker maken. Woningstichtingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen zich met de wet verder professionaliseren binnen het Nederlandse woningcorporatiestelsel.

De bouw van meer woningen is hard nodig omdat mensen met een laag of middeninkomen op de eilanden nauwelijks een betaalbare woning kunnen vinden. Woningstichtingen kunnen met de nieuwe middelen ook bestaande woningen beter onderhouden en wijken prettiger maken om in te wonen. Het wetsvoorstel draagt daarmee bij aan leefbaarheid en de aanpak van armoede.

Meer betaalbare woningen

Woningstichtingen kunnen straks tegen betere voorwaarden geld lenen voor de bouw van betaalbare woningen en onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Verder kunnen ze de status ‘toegelaten instelling’ aanvragen. Hiermee komen ze onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties en nemen ze deel aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat fonds staat garant voor leningen en financiering waardoor een lagere rente mogelijk is.

De Woningwet BES is specifiek toegesneden op de lokale omstandigheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en wordt uiteindelijk opgenomen als een apart hoofdstuk in de Woningwet. Het kabinet heeft de toelichting op het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad van State in april dit jaar. Verduidelijkt is hoe het voorstel bijdraagt aan betere financiering en verdere professionalisering van de volkshuisvesting in Caribisch Nederland.