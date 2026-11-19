Defensie gaat investeren in innovatieve Nederlandse bedrijven in het veiligheids- en defensiedomein om hun technologie door te ontwikkelen en hun productie op te schalen. Dat is de doelstelling van het Defence Scaleup Fund. Defensie presenteerde dit fonds vandaag samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Invest-NL tijdens de NEDS in Ahoy.
Het Defence Scaleup Fund investeert uitsluitend in dual-use ondernemingen. Dit zijn bedrijven waarvan de technologie een geloofwaardige civiele toepassing heeft naast een toepassing voor veiligheid of defensie. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bestaande publieke financieringsinstrumenten zoals het SecFund. Het accent ligt op de financiering van de latere innovatiefasen en productieopschaling.
Nederland telt veel jonge innovatieve bedrijven met technologie die belangrijk is voor de krijgsmacht. Het opschalen van veelbelovende innovaties vraagt om grote investeringen, maar voldoende kapitaal genereren is lastig voor deze bedrijven.
Dit komt onder andere door het bijzondere karakter van de defensie-industrie. Denk aan veeleisende wet- en regelgeving, hoge kosten en lange terugverdientijden. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal afnemers. Hierdoor groeien veelbelovende innovaties niet altijd door tot inzetbare technologieën en producten.
Investeren in economie en veiligheid
Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius: “Oekraïne laat zien hoe doorslaggevend nieuwe technologie kan zijn in een modern conflict. Innovaties van ondernemers zijn daarom essentieel voor onze krijgsmacht. Met het Defence Scaleup Fund ondersteunen we innovatieve Nederlandse bedrijven die nieuwe technologie verder willen ontwikkelen en op grotere schaal produceren. Zo investeren we in onze economie én in de veiligheid van Nederlanders.”
Ondergebracht bij Invest-NL
Het fonds is onderdeel van het Nationaal Programma Defensie Industrie en Innovatie. Er is € 200 miljoen mee gemoeid. Private investeerders nemen bij elke investeringsronde de helft van het bedrag voor hun rekening. Zo trekt het fonds minstens € 200 miljoen aan privaat kapitaal aan voor de Nederlandse defensie-industrie. De totale investeringen kunnen zelfs oplopen tot ruim € 600 miljoen, waarvan € 400 miljoen afkomstig is van private investeerders.
Het Defence Scaleup Fund wordt ondergebracht bij en uitgevoerd door Invest-NL. Defensie waarborgt de strategische richting, de aansluiting op toekomstige defensiebehoeften en publieke belangen rond nationale en economische veiligheid. NL besluit zelfstandig over individuele investeringen, beheer en exit. Het fonds opereert daarmee op afstand van de politiek.
De komende maanden werken de 3 partijen de juridische, financiële en operationele inrichting verder uit. De lancering wordt begin 2027 verwacht. Dan maakt Invest-NL de definitieve investeringscriteria, het proces en de contactmogelijkheden bekend.