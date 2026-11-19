Nieuwsbericht 19-11-2026 | 17:50

Defensie gaat investeren in innovatieve Nederlandse bedrijven in het veiligheids- en defensiedomein om hun technologie door te ontwikkelen en hun productie op te schalen. Dat is de doelstelling van het Defence Scaleup Fund. Defensie presenteerde dit fonds vandaag samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Invest-NL tijdens de NEDS in Ahoy.

Het Defence Scaleup Fund investeert uitsluitend in dual-use ondernemingen. Dit zijn bedrijven waarvan de technologie een geloofwaardige civiele toepassing heeft naast een toepassing voor veiligheid of defensie. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bestaande publieke financieringsinstrumenten zoals het SecFund. Het accent ligt op de financiering van de latere innovatiefasen en productieopschaling.

Nederland telt veel jonge innovatieve bedrijven met technologie die belangrijk is voor de krijgsmacht. Het opschalen van veelbelovende innovaties vraagt om grote investeringen, maar voldoende kapitaal genereren is lastig voor deze bedrijven.

Dit komt onder andere door het bijzondere karakter van de defensie-industrie. Denk aan veeleisende wet- en regelgeving, hoge kosten en lange terugverdientijden. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal afnemers. Hierdoor groeien veelbelovende innovaties niet altijd door tot inzetbare technologieën en producten.