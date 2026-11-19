Nieuwsbericht 19-11-2026 | 10:00

Het kabinet breidt de inzet op agrarisch natuurbeheer uit. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) trekt 1,2 miljard euro extra uit voor agrarisch natuurbeheer tot 2035. Het versterken van het agrarisch natuurbeheer is belangrijk om de natuur op landbouwgrond en in het landelijk gebied te verbeteren en om wettelijke natuurdoelen te realiseren.

Minister Jaimi van Essen (LVVN): “Landbouw en natuur staan niet los van elkaar. Natuurbeheer wordt steeds belangrijker voor de bedrijfsvoering van boeren. Wat boeren doen voor onze omgeving, is meteen zichtbaar in het landschap. Daar profiteren we allemaal van. Daarom is het ook logisch dat boeren hier een passende vergoeding voor krijgen.”

Investeren in natuur op landbouwgrond Het kabinet heeft voor 2027 en tot en met 2035 € 1,2 miljard extra beschikbaar gesteld. Dit komt bovenop de € 1,8 miljard van het vorige kabinet en financiering van agrarisch natuurbeheer vanuit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de provincies. Uit onderzoek blijkt dat vogelpopulaties kunnen stabiliseren of groeien waar boeren beheer van hoge kwaliteit in samenhang uitvoeren. Het kabinet wil dit beheer daarom op meer plekken mogelijk maken. De inzet blijft breed: alle doelsoorten en leefgebieden van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen in aanmerking komen. De grutto, als beschermde vogelsoort, krijgt daarbij speciale aandacht.

Nut agrarisch natuurbeheer Agrarisch natuurbeheer richt zich op het behoud en herstel van leefgebieden van beschermde soorten in het landelijk gebied. Deelnemende agrariërs zetten via het agrarisch natuurbeheer hun kennis, ervaring en vakmanschap in om de biodiversiteit op landbouwgrond te verbeteren. De extra middelen van dit kabinet kunnen ervoor zorgen dat maatregelen beter op elkaar worden afgestemd en op de juiste plekken uitgevoerd. Dit kabinet maakt ook mogelijk dat er langjarige beheercontracten worden ingevoerd en dat er passende vergoedingen voor de uitgevoerde beheermaatregelen en ondersteuning bij de inrichting van percelen beschikbaar komen.

Versterking landbouwbeleid Ruim 25 procent van de boeren in Nederland werkt aan agrarisch natuurbeheer. Met de extra middelen en de inzet op behoud van bijdragen uit het Europese landbouwbeleid en van provincies kan het agrarisch natuurbeheer uiteindelijk groeien van ongeveer 135.000 nu naar circa 280.000 hectare. Die uitbreiding gebeurt stapsgewijs. Deelname blijft vrijwillig. Om boeren meer zekerheid te bieden, wordt gewerkt aan beheercontracten van twaalf of achttien jaar, tegenover nu maximaal zes jaar. De beoogde invoering hiervan is vanaf 2029. Ook ontwikkelt het kabinet een aanvullende bedrijfstoeslag voor boeren die een groot aandeel ecologisch waardevol beheer toepassen. Hiervoor is tot en met 2035 € 200 miljoen voorzien bovenop de vergoedingen voor het ANLb. Daarnaast is er steun voor de inrichting van percelen, de aanleg van landschapselementen en grondruil. Dat helpt boeren om natuurbeheer beter in hun bedrijfsvoering in te passen. Ook kan agrarisch natuurbeheer aanvullend perspectief bieden aan bedrijven die rond Natura 2000-gebieden of in kwetsbare watergebieden minder intensief gaan boeren.

Samenwerken aan herstel Het kabinet werkt de aanpak uit met provincies, BoerenNatuur, agrarische collectieven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er wordt geïnvesteerd in praktijkkennis, de uitvoeringsorganisaties en het volgen van de beheer- en natuurresultaten. Zo kan het beheer worden bijgestuurd waar dat nodig is. In 2033 wordt de uitbreiding en versterking geëvalueerd.