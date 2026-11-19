Nieuwsbericht 19-11-2026 | 10:58

Een werkagenda met concrete samenwerkingsafspraken tussen de regeringen van de vier landen in het belang van de inwoners. En de afspraak om elkaar jaarlijks te ontmoeten in de vorm van een Kingdom Summit of Koninkrijksconferentie. Dat is de opbrengst van de eerste “Kingdom Summit” dat op 17 en 18 november is gehouden in Sint Maarten. Afgesproken is dat in 2027 de eerste Koninkrijksconferentie sinds 12 jaar wordt georganiseerd in Curaçao.

De premiers Eman van Aruba, Pisas van Curaçao en Mercelina van Sint Maarten en staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spraken over onder meer brede welvaart, weerbaarheid en veiligheid, sociale zekerheid en het behoud van talent voor de arbeidsmarkt in de Caribische landen.

In de conclusies die aan het eind van de summit werden ondertekend, erkennen de regeringen van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten het belang en wederzijdse voordeel van nauwe samenwerking. De regeringen willen daarbij voortbouwen op bestaande samenwerkingsverbanden. Daarom gaan ze door met het verder verkennen van mogelijkheden om deze te verdiepen. In de werkagenda, die als bijlage aan de conclusies is gevoegd, spreken de landen af op welke onderwerpen ze die verdieping zien.

Stimuleren brede welvaart, economische ontwikkeling en behoud van talent

Zo willen de regeringen dat de inkomsten uit het toerisme meer gaan bijdragen aan de brede welvaart. Ook komt er een verkenning naar hoe noodzakelijke investeringen in publieke voorzieningen, klimaatadaptatie en de energietransitie met behulp van externe financiering, waaronder Europese fondsen, gerealiseerd kunnen worden.

Regionale samenwerking bij afvalbeheer kan bijdragen aan verduurzaming van de afvalketen. Daarom komt er een inventarisatie van een aantal lopende initiatieven op dit gebied. Op basis hiervan worden gezamenlijk, concrete voorstellen uitgewerkt voor afvalverwerking en transport en de financiering daarvan. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de Benedenwindse en de Bovenwindse Eilanden.

Om de kenniseconomie te stimuleren, gaat Nederland de Caribische landen ondersteunen bij het aantrekken van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven. Dit moet bijdragen aan meer hoogwaardige werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

De Caribische landen en eilanden hebben te maken met vergrijzing en aan de andere kant blijven veel Caribische studenten in Nederland na afronding van hun studie. Om het talent voor de Caribische landen te behouden, gaan de regeringen best practices delen om de terugkeer van studenten te stimuleren. Ook worden ervaringen met bewezen oplossingen op het gebied van pensioenen, zorgverzekeringen en sociale vangnetten met elkaar gedeeld.