Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid): “Op dit moment wachten mensen in de gevangenis op een plek in een tbs-kliniek. Tegelijkertijd zijn er oudere tbs-patiënten die specifiekere zorg nodig hebben. Door voor hen een passende plek te creëren, komen er plekken vrij voor mensen die op een tbs-behandeling wachten. Zo kunnen we de doorstroming verbeteren en uiteindelijk ook de druk op onze gevangenissen verlichten. Dat is belangrijk voor patiënten en voor de veiligheid van onze samenleving.”