GGZ-instelling Mondriaan opent in de zomer van 2027 de eerste gespecialiseerde Forensisch Psychiatrische Afdeling voor ouderen van Nederland. De afdeling biedt in het Limburgse Heerlen plaats aan achttien patiënten uit het hele land. Oudere patiënten krijgen hier psychiatrische behandeling en zorg die past bij hun leeftijd. Daarmee komen plekken vrij in andere tbs-klinieken voor patiënten die daar op behandeling wachten. Zo kan ook de druk op gevangenissen afnemen, waar momenteel mensen wachten op een plek in een tbs-kliniek.
Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid): “Op dit moment wachten mensen in de gevangenis op een plek in een tbs-kliniek. Tegelijkertijd zijn er oudere tbs-patiënten die specifiekere zorg nodig hebben. Door voor hen een passende plek te creëren, komen er plekken vrij voor mensen die op een tbs-behandeling wachten. Zo kunnen we de doorstroming verbeteren en uiteindelijk ook de druk op onze gevangenissen verlichten. Dat is belangrijk voor patiënten en voor de veiligheid van onze samenleving.”
De nieuwe afdeling past binnen de bredere aanpak om de druk op het gevangeniswezen en de forensische zorg te verminderen. Met het Actieplan Ruimte voor Recht zet het kabinet in op meer capaciteit en een betere benutting van bestaande plekken. Ook in de forensische zorg werken de Dienst Justitiële Inrichtingen en zorgaanbieders aan uitbreiding van het zorgaanbod en betere doorstroming, zodat patiënten sneller op de juiste plek terechtkomen.