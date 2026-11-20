Nieuwsbericht 20-11-2026 | 16:00

De Europese Commissie heeft op 19 november 2026 het vijfde en laatste betaalverzoek van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) positief beoordeeld. Dit is een belangrijke stap naar officiële goedkeuring van het betaalverzoek, en daarmee de uitbetaling van de bijbehorende €1,7 miljard. De eerste vier betaalverzoeken zijn al goedgekeurd door de Europese Commissie en uitgekeerd aan Nederland. Met de positieve beoordeling van het laatste betaalverzoek lijkt Nederland de volledige envelop ter waarde van €5,4 miljard uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) te ontvangen.

Mijlpalen en doelstellingen

De HVF is opgericht tijdens de coronacrisis en helpt lidstaten bij het herstel en vergroten van de veerkracht van hun economie. Om aanspraak te maken op de middelen heeft Nederland in het HVP afspraken gemaakt over het behalen van mijlpalen en doelstellingen. Zo zijn voor het vijfde betaalverzoek onder meer subsidies toegekend voor de aanschaf van elektrische personenauto’s en voor de verduurzaming van woningen. Ook zijn in het kader van Programma Natuur plannen uitgevoerd om de natuurkwaliteit rondom Natura-2000 gebieden te verbeteren. Voor het versterken van de digitale transformatie zijn bijvoorbeeld wegkantstations gedigitaliseerd en heeft ProRail verdere stappen genomen om het treinbeveiligingssysteem te digitaliseren.