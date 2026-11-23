Nieuwsbericht 23-11-2026 | 11:13

“Kernenergie is een beproefde techniek, maar er valt nog veel te innoveren,” zegt staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei). “Kernenergie gaat een belangrijke rol spelen in een diverse en stabiele energievoorziening. Als we in 2050 mogelijk 7 gigawatt aan kernenergie willen, moeten we nu de kennis ontwikkelen en de mensen opleiden die dat helpen waarmaken. Met deze toekenning van het NWO krijgen wetenschappers de kans zich te verdiepen in nieuwe reactoren en splijtstoffen.”

Er is in Nederland al veel kennis over reactorveiligheid en radioactief afval. Om nieuwe technologieën te ontwikkelen en deze veilig toe te passen, is meer onderzoek nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt daarom € 6,1 miljoen beschikbaar voor promovendi en postdocs die zich bezighouden met kernenergie en splijtstoffen. Het onderzoek gaat vooral over kleine modulaire reactoren (SMR’s) en geavanceerde modulaire reactoren (AMR’s). Daarnaast is er aandacht voor microreactoren en nieuwe splijtstoffen. De onderzoekers willen onder meer weten hoe veilig deze reactoren zijn en hoe de materialen en splijtstoffen sneller kunnen worden gekwalificeerd. Naast TU Delft doen TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, DIFFER, Avans Hogeschool, TNO, NRG PALLAS, Allseas, NewCleo, Thorizon en Urenco mee.