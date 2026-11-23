Nieuwsbericht 23-11-2026 | 19:25

Hoe valt de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden op een conflict of crisis? Die vraag stond vandaag centraal tijdens de Eerste Top Nationale Weerbaarheid. In Amsterdam kwamen zo’n 500 bestuurders van overheid, bedrijven, wetenschap, maatschappelijke organisaties, JongerenRaad en bewonersinitiatieven bijeen. Ook koningin Maxima liet zich informeren.

De top markeerde de nieuwe fase van de weerbaarheidsaanpak die in 2024 in gang is gezet. Doel is om de maatschappelijke weerbaarheid en militaire paraatheid in Nederland te verhogen. Deelnemers namen vandaag de roadmap ‘Weerbaarheid tegen langdurige uitval, escalatie met hybride acties en militaire dreigingen’ onder de loep. Deze wegwijzer geeft inzicht in de keuzes en de prioriteiten die gesteld worden. Naar verwachting wordt de roadmap in het eerste kwartaal van 2027 gepubliceerd.

Volgend jaar wordt in de eerste week van oktober de Week van de Weerbaarheid gehouden. Onderdeel hiervan is een grote rampenoefening met de hele samenleving, iets wat nog nooit eerder in Nederland plaatsvond. Ook waren er sessies waarbij thema’s als zoals jongeren, rampenbestrijding en crisisbeheersing aan bod kwamen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius: “Onze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een weerbare samenleving is essentieel in tijden van crisis en conflict, ook voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Samen zorgen we ervoor dat Nederland blijft draaien en Defensie klaarstaat wanneer het nodig is. Mooi om te zien hoeveel bereidheid er is om hieraan bij te dragen. Nu is het zaak om die bereidheid om te zetten in concrete stappen.”

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel sloot zich bij die woorden aan. “We zien dat steeds meer mensen verantwoordelijkheid willen nemen. Het is nu tijd om de beweging die op gang is gekomen, verder te laten groeien en het met elkaar te gaan doen.”

Geen dijken bouwen als er al vloed is

Daarnaast was er een bijdrage van de Oekraïense Oksana Markarova. Zij nam de deelnemers mee aan de hand van geleerde lessen vanuit de oorlog in haar land. Een goede voorbereiding is volgens haar essentieel. Ze vatte het beeldend samen door aan te geven dat Nederland geen dijken bouwt als het al vloed is. Zo bleef de economie dankzij een goede voorbereiding in stand toen de Russische invasie begon. Wanneer je als samenleving weerbaar bent en kracht uitstraalt, dan heeft dat een afschrikkend effect op je tegenstander, benadrukte Markarova.

Koningin maakt kennis met initiatieven

Koningin Máxima ging in gesprek met vertegenwoordigers van Defensie en Justitie en Veiligheid, net als met de betrokken partnerorganisaties. Daarnaast maakte ze kennis met verschillende initiatieven die bijdragen aan de weerbaarheid van de samenleving. Zoals Praat met je Straat en de Missie Maatschappelijke Diensttijd Defensie.

Over de Top Nationale Weerbaarheid

De Top Nationale Weerbaarheid werd georganiseerd door de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en met partnerorganisaties Oranje Fonds, Rode Kruis, VNG, VNO-NCW en MKB Nederland.