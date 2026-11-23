Nieuwsbericht 23-11-2026 | 12:00

De Johannes Vermeerprijs 2026 wordt op maandag 23 november uitgereikt aan dichter en performer Babs Gons. Minister Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reikt haar de prijs uit in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Gons ontvangt de prijs vanwege haar grensverleggende werk waarin zij poëzie, spoken word, performance en maatschappelijke betrokkenheid samenbrengt tot een geheel eigen genre.

Met haar werk spreekt Babs Gons nationaal en internationaal een groot en divers publiek aan. De jury prijst Gons dan ook om haar taal en verbinding met zowel haar toehoorders als de samenleving. Vanwege de belangrijke impact van haar werk binnen de dichtkunst en poëzie droeg ze van 2023 tot 2025 de Dichter des Vaderlands. In het laatste jaar van haar aanstelling werd deze functie omgedoopt tot Dichter der Nederlanden.

Minister Letschert: “Met de Johannes Vermeerprijs vieren we de verschillende kunsten die Nederland rijk is. Het is mij een groot genoegen de prijs dit jaar uit te reiken aan Babs Gons. Bijzonder hoe zij met haar taal, aanwezigheid en stemgebruik komt tot prachtige optredens, waarin ze telkens weer haar maatschappelijke betrokkenheid laat zien. Zo weet ze haar publiek echt te raken.”

Te zien Vanaf 23 november is in de etalage van het ministerie van OCW een impressie van het werk van Babs Gons te zien. De tentoonstellingsruimte bevindt zich direct naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 in Den Haag en is vrij toegankelijk.

Over de prijs De Johannes Vermeerprijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, bedoeld voor kunstenaars uit alle artistieke disciplines. De winnaar kan het daaraan verbonden bedrag van € 100.000 besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De organisatie van de prijs is in handen van de 6 rijkscultuurfondsen met het Mondriaan Fonds als penvoerder.