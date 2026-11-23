Nieuwsbericht 23-11-2026 | 11:39

Minister-president Jetten ontvangt president Gitanas Nausėda op het Catshuis voor een delegatielunch. Tijdens de lunch wordt onder meer gesproken over het versterken van de samenwerking zowel bilateraal als in EU- en NAVO-verband. Thema’s als Europese veiligheid en de onderhandelingen over de volgende EU-meerjarenbegroting komen daarbij aan de orde.

De Koning ontvangt de president in de avond in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch.