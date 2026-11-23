Nieuwsbericht 23-11-2026 | 09:00

Op 23 november start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de landelijke publiekscampagne die Nederlanders oproept de stroompiek tussen 16.00 en 21.00 uur te vermijden. Tijdens deze avondpiek gebruiken we veel stroom tegelijkertijd en is het stroomnet het zwaarst belast. Door ons stroomverbruik meer over de dag (en nacht) te spreiden, helpen we de druk op het stroomnet te verminderen en kunnen we meer woningen, organisaties en bedrijven aansluiten op het stroomnet.

Waarom is het belangrijk de stroompiek te vermijden?

Het stroomnet loopt op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Dat komt doordat we steeds meer elektriciteit gebruiken op hetzelfde moment. Denk aan huishoudens die aan het einde van de middag of begin van de avond thuiskomen en tegelijkertijd allerlei elektrische apparaten aanzetten of de elektrische auto opladen.

De netbeheerders werken hard aan uitbreiding en verzwaring van het stroomnet, bijvoorbeeld door dikkere kabels in de grond te leggen en extra stroomstations te bouwen. Het kabinet neemt maatregelen om dit te versnellen. Dat is noodzakelijk, maar kost hoe dan ook tijd. Ondertussen merken bedrijven en maatschappelijke organisaties de gevolgen al: zij moeten soms wachten op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Ook kunnen nieuwe woonwijken, scholen en bedrijven daardoor niet altijd op het stroomnet worden aangesloten.

Daarom moeten we het bestaande stroomnet ook slimmer gebruiken. Bedrijven vermijden bijvoorbeeld de stroompiek door machines op andere tijden te laten draaien of door elektrische busjes en vrachtwagens ’s nachts op te laden.