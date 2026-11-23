Op 23 november start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de landelijke publiekscampagne die Nederlanders oproept de stroompiek tussen 16.00 en 21.00 uur te vermijden. Tijdens deze avondpiek gebruiken we veel stroom tegelijkertijd en is het stroomnet het zwaarst belast. Door ons stroomverbruik meer over de dag (en nacht) te spreiden, helpen we de druk op het stroomnet te verminderen en kunnen we meer woningen, organisaties en bedrijven aansluiten op het stroomnet.
Waarom is het belangrijk de stroompiek te vermijden?
Het stroomnet loopt op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Dat komt doordat we steeds meer elektriciteit gebruiken op hetzelfde moment. Denk aan huishoudens die aan het einde van de middag of begin van de avond thuiskomen en tegelijkertijd allerlei elektrische apparaten aanzetten of de elektrische auto opladen.
De netbeheerders werken hard aan uitbreiding en verzwaring van het stroomnet, bijvoorbeeld door dikkere kabels in de grond te leggen en extra stroomstations te bouwen. Het kabinet neemt maatregelen om dit te versnellen. Dat is noodzakelijk, maar kost hoe dan ook tijd. Ondertussen merken bedrijven en maatschappelijke organisaties de gevolgen al: zij moeten soms wachten op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Ook kunnen nieuwe woonwijken, scholen en bedrijven daardoor niet altijd op het stroomnet worden aangesloten.
Daarom moeten we het bestaande stroomnet ook slimmer gebruiken. Bedrijven vermijden bijvoorbeeld de stroompiek door machines op andere tijden te laten draaien of door elektrische busjes en vrachtwagens ’s nachts op te laden.
Wat kun je zelf doen?
Thuis kunnen mensen ook de stroompiek vermijden. Het betekent niet dat je tussen 16.00 en 21.00 uur helemaal geen stroom meer mag gebruiken. Je kunt gerust koken, tv kijken en het licht aan doen. Het helpt dan om andere apparaten op een ander moment te gebruiken. Zet bijvoorbeeld de wasmachine, droger of vaatwasser voor 16.00 uur of na 21.00 uur aan of plan dit in via een timer of app. Ook kun je het opladen van je elektrische auto, als je die hebt, uitstellen of de slim laden-functie van je laadpaal, auto of app gebruiken.
Buiten de piekuren, bijvoorbeeld overdag of ‘s nachts, is er vaak wel veel ruimte op het stroomnet. Door stroomverbruik te verplaatsen naar die momenten, helpen we het bestaande stroomnet slimmer te gebruiken. En voor wie zich afvraagt of het echt helpt om de wasmachine of de vaatwasser wat later aan te zetten? Opgeteld maken al die vaatwassers en wasmachines van Nederland wel degelijk een verschil.
Kijk voor meer informatie en tips op nieuweenergie.nl.