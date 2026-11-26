Nieuwsbericht 26-11-2026 | 15:10

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 januari 2027 komen Nederlandse ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal vanuit de hele wereld samen in Den Haag voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie. Tijdens deze week staan de internationale ontwikkelingen en uitdagingen waar Nederland voor staat centraal.

De diplomaten wisselen ervaringen en inzichten uit en bespreken hoe zij vanuit hun posten kunnen bijdragen aan de Nederlandse belangen op het gebied van veiligheid, welvaart en internationale samenwerking.

Programma

Tijdens de Ambassadeursconferentie 2027 wordt besproken hoe Nederland met een daadkrachtig, doeltreffend en toekomstbestendig buitenlands beleid kan bijdragen aan veiligheid en welvaart. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de Nederlandse positie binnen de EU en de NAVO en het verder uitbouwen van relaties met regio’s rond Europa, opkomende niet-westerse landen en de meest kansrijke markten. Met deze inzet werkt Nederland aan duurzame economische welvaart, het vergroten van onze veiligheid en weerbaarheid en het bevorderen van de democratische rechtsstaat, mensenrechten en de internationale rechtsorde.

Tijdens de conferentie gaan de bewindspersonen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in gesprek met de diplomaten over de strategische keuzes waar Nederland voor staat. Ook worden zij ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en zijn er gesprekken met onder anderen de minister-president en leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Op dinsdag 26 januari gaan ambassadeurs voor het eerst tijdens de conferentie het land in voor een zogenoemde Buitendag, met als thema ‘De wereld om de hoek’. In kleinere groepen bezoeken zij de 6 noordelijke provincies waar zij in gesprek gaan met bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en culturele instellingen. Met deze bezoeken horen ambassadeurs wat er leeft in de Nederlandse samenleving en hoe internationale ontwikkelingen mensen en organisaties in hun dagelijks leven raken. Tegelijkertijd laten zij zien hoe het werk van Nederlandse diplomaten verbonden is met wat er in Nederland speelt.

Wereldwijd netwerk

Nederland beschikt wereldwijd over 113 ambassades, 27 consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO, en 2 ambassadekantoren. Samen vormen zij het netwerk dat dagelijks werkt aan veiligheid, welvaart en waarden in het buitenland.