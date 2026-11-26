Nieuwsbericht 26-11-2026 | 07:00

Een exacte en betrouwbare tijd is onmisbaar voor het functioneren van onze samenleving. Betalen, inloggen bij digitale systemen, de werking van robots of het functioneren van het internet: voor veel digitale processen is het essentieel dat computers exact dezelfde tijd gebruiken. Nederland is daarvoor nu nog afhankelijk van enkele afzonderlijke tijdbronnen, waaronder satellietsystemen die kunnen worden verstoord. Om die kwetsbaarheid aan te pakken maakt staatssecretaris Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) € 250.000 beschikbaar voor een weerbare publieke tijdvoorziening.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat starten de Nederlandse partijen AMS-IX, SIDN, SURF en VSL met de verdere ontwikkeling van een weerbare publieke tijdvoorziening. De tijdvoorziening is niet afhankelijk van satellietsystemen zoals GPS en kan daarmee als alternatief dienen wanneer satellietsignalen uitvallen of worden verstoord. Nederlandse eindgebruikers, zoals het mkb, kunnen er straks kosteloos gebruik van maken.

Staatssecretaris Aerdts: “ We staan er nauwelijks bij stil, maar een betrouwbare tijd is essentieel voor bijna alles wat digitaal gebeurt. Als systemen niet meer gelijklopen kunnen betalingen vastlopen, toegangssystemen weigeren en communicatie worden verstoord. Juist in een tijd met toenemende digitale en geopolitieke dreigingen moeten we ervoor zorgen dat essentiële voorzieningen tegen een stootje kunnen. ”

Veel digitale systemen halen hun exacte tijd uit satellietnavigatiesystemen zoals GPS. Die signalen kunnen worden verstoord of gemanipuleerd. De weerbare tijdvoorziening staat in verbinding met atoomklokken die op verschillende plekken in Nederland staan. Via bestaande digitale infrastructuur wordt de officiële Nederlandse tijd beschikbaar gesteld aan verschillende onafhankelijk beheerde tijdservers. Wanneer satellietsignalen wegvallen, blijft deze tijdvoorzienig beschikbaar.

Van betalingsverkeer tot telecom

Een verkeerde tijd kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen systemen vastlopen, zich problemen voordoen in de zorg en betaalsystemen uitvallen. Ook digitale toegangs- en autorisatiesystemen kunnen weigeren als systemen niet meer gelijklopen. Voor communicatienetwerken, zoals voor trein- of luchtverkeer, maar ook voor bijvoorbeeld het gebruik van het internet is nauwkeurige synchronisatie cruciaal.

Met deze weerbare publieke tijdvoorziening wil het kabinet Nederland beter beschermen tegen potentiële verstoringen, waardoor de samenleving kan blijven functioneren. De publieke tijdvoorziening zal naar verwachting eind 2027 beschikbaar zijn. Zo maken we Nederland stap voor stap weerbaarder.