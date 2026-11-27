Nieuwsbericht 27-11-2026 | 13:00

Het kabinet gaat een lobbyregister invoeren dat praktisch en werkbaar is voor zowel overheid als belangenbehartigers. Daarbij zijn er 2 uitgangspunten: een effectief lobbyregister heeft een wettelijke grondslag en belanghebbenden worden vanaf de vormgevingsfase betrokken.

Minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer geïnformeerd over de eerste schetsen van het lobbyregister, die tot stand zijn gekomen na gesprekken met verschillende experts en belanghebbenden.

De belangrijkste punten van het voorstel:

Het kabinet kiest voor een register waarin lobbyactiviteiten worden geregistreerd die gericht zijn op bewindspersonen. Ambtenaren vallen dus niet onder het lobbyregister, en of parlementsleden ook onder het register vallen, is aan de Kamer zelf.

Bedrijven, belangenverenigingen en andere organisaties en rechtspersonen die belangen behartigen, moeten in elk geval algemene gegevens in het register registreren, zoals een missieverklaring, doelen die worden nagestreefd en welke specifieke onderwerpen voor hun organisatie centraal staan. Daarnaast maken lobbyisten of de organisaties waar ze voor werken periodiek melding van hun lobbyactiviteiten.

Lobbyisten vermelden in het register de aard van de lobbyactiviteit, het betreffende beleidsterrein en de beoogde resultaten.

Voor een toegankelijk en gebruiksvriendelijk register en goede ondersteuning van lobbyisten zijn voldoende budget, personeel en kennis nodig. Hoe het register wordt vormgegeven en door wie het wordt beheerd, wordt nog, samen met de betrokkenen, uitgewerkt tijdens het consultatietraject.

In beginsel ziet de beheerder van het register erop toe dat het register zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Vervolgens is het aan de samenleving– denk aan de beide Kamers, de pers en maatschappelijke organisaties – om lacunes en discrepanties te adresseren. De manier waarop dit nalevingsmechanisme verder wordt ingericht, wordt nader uitgewerkt.

Het kabinet streeft ernaar voor de zomer van 2027 een wetsvoorstel in consultatie te brengen, dat zo mogelijk 1 januari 2029 in werking kan treden.

Een lobbyregister is geen doel op zich en evenmin een wondermiddel. Ook met een lobbyregister is het niet mogelijk om een compleet beeld van alle lobbyactiviteiten te krijgen. Bovendien is een lobbyregister geen instrument om corruptie te bestrijden en daar is het ook niet voor bedoeld. Toch betekent een lobbyregister een belangrijke stap voorwaarts. Het is een instrument dat een bijdrage levert aan de transparantie die cruciaal is voor gedegen besluitvorming en democratische controle in een rechtsstaat.