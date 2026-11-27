De ministerraad heeft er op voorstel van minister Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd het wetsvoorstel modernisering vervanging en verlof van politieke ambtsdragers naar de Raad van State te sturen voor advies. Dit wetsvoorstel actualiseert de huidige regelingen rondom vervanging en verlof van volksvertegenwoordigers en decentrale dagelijks bestuurders, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk. Het wetsvoorstel introduceert onder andere een flexibilisering van de vervangingstermijnen en een uitbreiding van de verlofvormen voor dagelijks bestuurders.