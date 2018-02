Minister Wiebes sluit overeenkomst met NAM over financiering schadeprotocol Groningen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben vandaag een overeenkomst gesloten over de financiering van het nieuwe protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Met het nieuwe protocol wordt de schadeafhandeling voortaan publiekrechtelijk georganiseerd. De overheid keert de schadevergoeding uit en verhaalt de kosten op de NAM die aansprakelijk blijft voor de schade als gevolg van de gaswinning in Groningen.