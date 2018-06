Staatssecretaris Van Veldhoven: 200.000 mensen uit de file op de fiets

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat 200.000 mensen uit de file op de fiets gaan. De Randstad groeit tot 2040 fors. “Het is mijn ambitie om te zorgen dat de mensen vlot naar hun werk, school, familie of vrienden kunnen. De fiets levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en gezondheid. Het zorgt voor minder files en geeft ruimte aan mensen die geen keuze hebben. Daarom wil ik het fietsen stimuleren met als doel dat er 200.000 extra forensen uit de auto gaan en dat we samen 3 miljard meer fietskilometers gaan maken.” Aldus Van Veldhoven.

Woon-werkverkeer

Veel mensen pakken de auto naar hun werk. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 km. “Een prima afstand om op de fiets af te leggen. Ik vind het belangrijk dat werknemers een keuze hebben in hoe ze naar hun werk gaan. Als het mooi weer is, is de fiets een prettig en snel vervoersmiddel. Dus uit de auto, op de fiets. Van de werknemers woont meer dan de helft binnen 15 km van het werk. Met de opmars van de elektrische fiets is dat een afstand die prima is af te leggen.

Om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te bevorderen gaat staatssecretaris Van Veldhoven o.a. met grote landelijke werkgevers en het MKB in gesprek hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding van 19 per km die werknemers kunnen krijgen of het inzetten van de vergoeding voor een nieuwe fiets.

Kwart miljard voor investering in de fiets

Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergtoten van de stallingsmogelijkheden bij stations. De inzet is om in deze kabinetsperiode het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden voor zoveel mogelijk projecten. Daarom wil de staatssecretaris dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering en dus wil zij maximaal 40% van de projectkosten bijdragen. Hierdoor verwacht Van Veldhoven dat in totaal voor een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets

Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen uitgetrokken. Bij het stallen moet rekening gehouden worden met het steeds meer bijzondere formaat fietsen zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. Voor de aanleg van routes trekt Van Veldhoven 26 miljoen euro uit. Met deze verdeling wordt in deze kabinetsperiode doorgewerkt aan de verdere uitbouw van het netwerk van fietsroutes. Bij deze routes gaat het vaak om het oplossen van enkele resterende knelpunten.



Bij de selectie van de projecten wordt de voorkeur gegeven aan projecten die in deze kabinetsperiode gebouwd worden en die passen in een regionale aanpak van fietsstimulering waarbij werknemers betrokken zijn. Ook verwacht de staatssecretaris dat de projecten duurzaam worden gebouwd, bijvoorbeeld door circulair te bouwen. Verder wordt er gekeken de mogelijkheden voor de overstap van auto naar fiets of fiets+OV. Ook de inzet op een efficiëntere benutting van bestaande stallingcapaciteit is een belangrijk selectiecriterium.