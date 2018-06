Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Met één app naar je werk, ’s avonds na de bioscoop naar huis of bezoek aan je familie. Met een vervoermiddel dat op dat moment het beste uitkomt: fiets, bus, taxi of auto. Met een druk op de knop is duidelijk welke vervoerskaarten, abonnementen of telefoonnummers voor een taxi nodig zijn. Je plant, boekt en betaalt je reis met één app: dat is Mobility as a Service (MaaS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio’s investeren 20 miljoen voor proefprojecten waarbij reiziger centraal staat. Samen starten zij zeven regionale pilots. Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) melden dit in een brief aan de Tweede Kamer.

“Makkelijk en snel van je huis naar je werk. Overstappen van de trein in de taxi, deelauto of op de fiets. Zonder gedoe en met betrouwbare reisinformatie. Een mooie innovatieve oplossing om onze steden bereikbaar te houden.“ geeft minister Van Nieuwenhuizen aan. Staatssecretaris Van Veldhoven vervolgt: “Ik vind het belangrijk dat we flexibel zijn: een reiziger moet kunnen variëren tussen de auto, ov en de fiets. Niet de manier waarop je reist, maar de reiziger staat centraal. Zo werken we aan duurzame mobiliteit.”



MaaS helpt mensen met kiezen tussen verschillende mogelijkheden om van A naar B te reizen en bevat informatie over alle vervoerstypen: (deel) auto’s, openbaar vervoer, (deel) fietsen en taxi’s. Het actuele reisadvies dat de MaaS-app gaat bieden is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren van reizigers. Daarnaast biedt de app ook toegang tot het vervoer. De MaaS-app koppelt de informatie van alle vervoersmiddelen. Zo kunnen reizigers tijdens hun reis extra informatie ontvangen, bijvoorbeeld over vertragingen in hun reis en alternatieve reisadviezen.

Vraaggericht

MaaS biedt niet alleen gemak en maatwerk voor de reiziger, maar biedt ook kansen voor vervoerders en overheden. MaaS kan zorgen voor een vervoersaanbod dat goed past bij de vraag naar mobiliteit. Het concept kan bijdragen aan een duurzaam, flexibel en betaalbaar aanbod dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van hun stad of regio. De experimenten moeten uitwijzen of dit in de praktijk zo werkt.

Pilots

In 2019 starten zeven regionale pilots: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Limburg, Groningen/Drenthe, Twente en Utrecht/Leidsche Rijn. De pilots duren twee tot drie jaar. De pilots starten regionaal, maar kunnen snel landelijk uitgerold worden. Zowel overheden als betrokken vervoersbedrijven en MaaS-aanbieders investeren in de pilots. Het ministerie van IenW heeft samen met regio’s maximaal € 20 mln beschikbaar voor de co-financiering van de opstartkosten van MaaS-diensten in de pilots. Vervoerders, MaaS-aanbieders en overheden kunnen samen leren van de kennis die in de pilots wordt opgedaan.

Datadelen

Bedrijven in de mobiliteitssector zien de voordelen van MaaS. Voor een succesvol project en een landelijke uitrol is transparantie, delen van data en samenwerken onontbeerlijk. Verschillende bedrijven zien kansen en hebben aangegeven open te staan voor MaaS en de pilots.