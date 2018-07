Vaker maatwerk bij hypotheek

Consumenten kunnen vaker bij kredietverstrekkers terecht voor een hypotheek op maat en het aantal aanbieders van dergelijke hypotheken blijft naar verwachting groeien. Het Platform hypotheken waarin Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samenwerken bij de aanpak van knelpunten op de hypotheekmarkt, levert resultaat op. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van BZK startte jaar vorig een platform waarin partijen werken aan het wegnemen van hindernissen voor maatwerkhypotheken. In het platform was dit jaar bijzonder aandacht voor senioren, koopstarters en de verduurzaming van het particuliere woningbezit. Toezichthouder AFM heeft verduidelijkt wanneer maatwerkhypotheken verantwoord zijn. Dit biedt soelaas aan senioren die willen verhuizen naar een koopwoning met lagere lasten, maar niet voldeden aan de inkomensnormen voor een nieuwe hypotheek. Ook heeft de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sinds 17 juni haar voorwaarden aangepast waardoor het voor meer senioren mogelijk is om de gewenste hypotheek te krijgen. Verder zijn er meer mogelijkheden voor ouderen die de overwaarde in hun woning willen verzilveren. Koopstarters die net in loondienst zijn of een flexibele arbeidsovereenkomst hebben, worden geholpen door de Perspectiefverklaring en de Arbeidsmarktscan. Dit geeft hypotheekverstrekkers beter zicht op het inkomen.Voor flexwerkers komt een hypotheek daardoor eerder binnen bereik. Het aantal kredietverstrekkers dat deze verklaring accepteert is toegenomen. Verder kunnen ZZP’ers onder NHG-voorwaarden al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek krijgen. Dat was eerder pas na drie jaar het geval. Verduurzaming van het particuliere woningbezit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Minister Ollongren roept de sector op om verduurzaming en energiebesparende investeringen een vast onderdeel te laten zijn bij de aankoop van een woning. Voor de huidige groep huizenbezitters kan bijvoorbeeld het aflopen van de rentevaste periode een aanleiding zijn om de hypotheekmogelijkheden voor verduurzaming voor het voetlicht te brengen.