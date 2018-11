Meer werkbeurzen voor cultuurtalenten

Er komen meer werkbeurzen voor cultuurtalenten. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. Bovendien krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een internationale mentor.

Deze uitbreidingen zijn mogelijk door een investering van in totaal 10 miljoen euro voor cultuurtalenten. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven: “Met deze investeringen geven we nieuwe generaties de kans om door te breken. Zij kunnen hiermee de stap maken naar de echte top. Dat vind ik belangrijk, want verjonging zorgt voor meer diversiteit in de culturele wereld. En daarmee spreken zij bovendien een ander publiek aan.”

Werkbeurzen

De beurs voor kort afgestudeerde makers wordt momenteel flink overvraagd. Door de investering krijgen voortaan structureel zo’n 75 talenten de beurs. Voorheen waren dat er 50. De beurs is voor talenten over de volledige werkbreedte van de beeldende kunst: van teken-, schilder- en grafische kunsten tot fotografie en kunst in de openbare ruimte. Zij krijgen eenmalig 19.000 euro.

Voor bewezen talenten is er een vierjarige beurs van in totaal 38.000 euro. Zo’n beurs kan lucht geven voor de maker om door te stomen naar de absolute top. Op dit moment krijgen 100 kunstenaars de beurs. Daar komen er ongeveer 25 bij vanaf 2019. Ook deze beurs is voor talenten van verschillende disciplines in de beeldende kunst.

Internationale meester-gezel

Voor de ‘meester-gezelregeling’, waar Nederlandse talenten gekoppeld worden aan een buitenlandse kunstenaar, komen 8 tot 10 plekken per jaar. Experimenten met deze regeling hebben mooie samenwerkingen opgeleverd en daarom wordt deze nu structureel aangeboden.

Zo werkte beeldend kunstenaar Jasper Hagenaar twee jaar samen met de gerenommeerde Duitse kunstenaar Anton Henning. ‘Meet je niet alleen aan de eigentijdse kunstenaars, maar vooral ook aan de klassieke,’ was een van de dingen die Henning tegen Hagenaar zei. Jasper Hagenaar merkte dat het traject een hele belangrijke bijdrage aan zijn ontwikkeling is.

Graffiti, hiphop en streetdance

Daarnaast krijgen ook zo’n 25 ervaren urban arts talenten een ontwikkeltraject. Zij blinken bijvoorbeeld uit in graffiti, hiphop en streetdance. Veel van hen zetten zich in voor de nieuwe generatie, maar ze krijgen zelf niet altijd de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Hoe het ontwikkeltraject eruit ziet is afhankelijk van de behoefte van het talent. Het kan bestaan uit coaching, maar ook internationale uitwisseling.

Cultuurfondsen

De 10 miljoen euro voor talentontwikkeling wordt verdeeld via de Rijkscultuurfondsen. De fondsen gaan zich komend jaar inzetten voor vernieuwing van het cultuuraanbod en de verdere ontwikkeling van talent. Dat doen zij elk op een manier die aansluit bij de ontwikkelingen in hun sector, bijvoorbeeld via werkbeurzen.