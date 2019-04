Kabinetsdelegatie op handelsmissie naar Vietnam

Minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Snel van Financiën gaan volgende week samen met 70 bedrijven op handelsmissie naar Vietnam. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk leider van de economische missie.

De missie duurt van 7 tot en met 12 april 2019 en doet onder meer de steden Hanoi, Danang, Hoi An en Ho Chi Minh Stad aan. Er reizen bedrijven mee uit de sectoren Land- en Tuinbouw, Water, Logistiek en Offshore Windenergie.



Premier Rutte is op dinsdag 9 april in Vietnam. Hij zal daar met minister-president Phuc spreken over het verder versterken van de bilaterale betrekkingen, de mogelijkheden om de handel tussen beide landen te versoepelen en te intensiveren, en over samenwerking op thema’s als water, landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering.



Ook wordt, in aanwezigheid van beide regeringsleiders, een aantal verdragen, contracten en overeenkomsten getekend die nauwere economische samenwerking ten doel hebben. Aansluitend zal minister-president Rutte ook de Vietnamese president Nguyen Phu Trong ontmoeten, evenals de voorzitter van het parlement, Nguyen Thi Kim Ngan.



Later op de dag is er een handelsdiner, waar ook afgevaardigden van de handelsdelegatie aan zullen deelnemen. De minister-president zal gedurende de dag spreken met de meereizende ondernemers. De dag wordt afgesloten met een modeshow, waarbij Nederlandse en Vietnamese bedrijven en organisaties laten zien hoe ze samen werken aan een duurzame textielindustrie.

Water en Maritiem

Minister van Nieuwenhuizen spreekt in Hanoi met de ministers die over water, ruimtelijke ordening, handel en industrie gaan. De gesprekken gaan onder meer over de relaties van Nederland met Vietnam op watergebied. Daarbij is ook aandacht voor logistiek over water, zoals de kansen die er liggen voor een versterking van de binnenvaart in de Mekong Delta en het moderniseren van zeehavens en luchthavens.



Op woensdag 10 april is de minister in Hoi An waar Nederlandse bedrijven in een consortium samenwerken met een grote Vietnamese projectontwikkelaar. Zij hebben een concept ontwikkeld om de kwetsbare kustlijn van Hoi An te beschermen tegen de zee. Hiermee moet de kust op termijn met kunstmatige eilanden duurzaam worden beschermd tegen erosie.



Het programma op 11 april richt zich voornamelijk op de waterproblemen in Ho Chi Minh stad en de Mekong Delta. De landbouw ondervindt hier dagelijks de problemen van te veel en te weinig water. Nederland en Vietnam gaan samenwerken voor een verbetering hiervan. Een groot Nederlands bedrijf tekent in Ho Chi Minh stad een contract om in opdracht van Vietnam een nieuw Mekong Deltaplan te schrijven. Ook wordt Nederlandse kennis gedeeld over financiering van hoogwaterbescherming om overstromingen tegen te gaan in de miljoenenstad tijdens het regenseizoen.

Douane

Staatssecretaris Snel ondertekent op dinsdag 9 april een douaneverdrag met Vietnam. De wederzijdse handel is de afgelopen jaren toegenomen tot bijna 6 miljard euro. Door het douaneverdrag kunnen beide landen beter, sneller en automatischer informatie uitwisselen, waardoor de douanes van beide landen nauwkeuriger kunnen inschatten bij welke goederen (fysieke) controle wenselijk of nodig is. Dit stimuleert de verdere handel tussen Nederland en Vietnam.



De staatssecretaris brengt daarnaast een bezoek aan de douane en gaat in gesprek met bedrijfsleven en overheid over douane-en belastingzaken en de aanpak van belastingontwijking. Ook brengt de staatssecretaris de mogelijkheid van het financieren van duurzame projecten via de exportkredietverzekering onder de aandacht.