Miljoenensubsidie voor iconische Nederlandse monumenten

De geschiedenis van ons land wordt mede verteld door de grote iconische monumenten in Nederland, zoals onder andere Kasteel Amerongen, de rijksmonumenten in Diergaarde Blijdorp, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch. Het is van belang dat deze monumenten kunnen investeren in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Door hun omvang en hun bijzondere cultuurhistorische waarden zijn de kosten van deze monumenten hoog. Daarom stelt minister Van Engelshoven € 35 miljoen beschikbaar voor 12 Nederlandse iconen.

Van Engelshoven: “In Nederland hebben we erfgoed waar we trots op mogen zijn. De meeste monumenten staan er goed bij. Toch zien we dat grote monumenten extra aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven gebruiken, om ze te verduurzamen en om zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ze zijn de parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst.”

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (€ 7,5 miljoen), Abdij Rolduc in Kerkrade (€ 7 miljoen), de Sint-Janskathedraal in Den Bosch (€ 5 miljoen), dierentuin Artis (€ 4 miljoen) en Diergaarde Blijdorp (€ 4 miljoen) zijn grote monumenten die subsidie krijgen.

Ook Kasteel Amerongen (€ 2 miljoen), Landgoed Middachten (€ 2 miljoen), de Portugese Synagoge en begraafplaats Beth Haim (€ 2 miljoen) krijgen een financiële impuls. Daarnaast krijgen de museumhuizen van Hendrick de Keyser (€ 0,5 miljoen), kerken van de Oude Groninger Kerken (€0,5 miljoen), Landgoed Elswout (€ 0,5 miljoen) en het Waterloopbos in Marknesse (Flevoland € 0,5 miljoen) een bijdrage.