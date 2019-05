Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen. Daarmee zal de belastingregeling gaan voldoen aan de internationale standaarden in het kader van de aanpak van belastingontwijking.

De verklaring is op woensdag 22 mei in Havana ondertekend door staatssecretaris Snel (Financiën) en de minister van Financiën van Curaçao, Kenneth Gijsbertha.

Ook met andere eilanden van het Koninkrijk; Aruba en Sint-Maarten, is in Cuba afgesproken om de belastingregelingen in lijn te gaan brengen met de internationale standaarden om belastingontwijking te bestrijden.

Ook hebben de drie eilanden aangegeven te gaan voldoen aan alle internationale afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling en de standaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

In de belastingregeling tussen Nederland en Curaçao zullen anti-misbruikbepalingen worden opgenomen die voorkomen dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van de belastingregeling.