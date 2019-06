Kabinet maakt extra geld vrij voor Kinderombudsman

Het budget voor het instituut van de Kinderombudsman gaat vanaf dit jaar structureel omhoog. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiermee ingestemd. In 2019 is er 350.000 euro extra beschikbaar. In 2020 komt daar nog eens 150.000 euro bovenop.