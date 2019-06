Nederland in top-3 EU-ranglijst digitale economie

Nederland behoort voor het eerst tot de top-3 landen in Europa als het gaat om de kracht van de digitale economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Deze index rangschikt de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

Op de totale ranglijst over de digitale economie noteerde Nederland in 2017 en 2018 de vierde plaats. Met een hogere behaalde score is Denemarken nu gepasseerd en staat Nederland vlak achter Finland en Zweden op de derde plek. Nederland is opnieuw de Europese nummer één als het gaat om de beschikbaarheid van zowel vaste breedbandnetten als mobiele netwerken (4G) voor internet, tv en telefonie.

Het Nederlandse bedrijfsleven behoort met online diensten en producten nog niet tot de top. Binnen het MKB lagen vorig jaar en nu zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet nog onder het EU-gemiddelde. De onderzoekers noemen in de DESI-index de verbeterstappen die hiervoor vorig jaar zijn ingezet door bedrijfsleven en overheid zoals het MKB-Actieplan en de zogenoemde Smart Industry Implementatieagenda.

Staatssecretaris Keijzer: ‘Snelle mondiale digitalisering vraagt om actie’

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat: “Deze hoge positie is géén vaststaand gegeven. De snelle mondiale digitalisering vraagt nu om actie om te zorgen dat ons bedrijfsleven banen en inkomsten kan vasthouden en consumenten digitaal vaardig blijven. Zoals de deze week gepresenteerde nota mobiele communicatie, waarin ik namens het kabinet de strategie heb uiteengezet voor de komst van snelle mobiele communicatie zoals 5G.”

Dekking snel vast internet 97%, overal 4G mobiel internet voor consumenten

Bijna 100% van de huishoudens heeft volgens het onderzoek toegang tot vast internet. Snel vast breedbandinternet (meer dan 100 Megabit per seconde) is inmiddels al voor 97% van de Nederlandse huishoudens beschikbaar. Ook qua mobiel internet is Nederland koploper. Zo zorgen volgens de DESI de vier beschikbare netwerken bij elkaar dat in bewoond gebied 4G overal buitenshuis beschikbaar is. De DESI onderzocht niet de 4G-snelheid, maar uit meerdere mondiale analyses onder consumenten blijkt dat deze gemiddeld boven de 40 Mbps ligt. Nederland heeft daarmee ook het snelste mobiele internet in Europa.

Internetgebruik onder consumenten hoog, groeimogelijkheden voor ondernemers

94% van de Nederlanders maakt gebruik van het internet en onder hen doet een zelfde percentage aan internetbankieren, terwijl nog eens meer dan 84% van de Nederlandse internetgebruikers in 2018 online heeft gewinkeld. Eén van de hoogste percentages in de EU. Ook verkoopt 37% wel eens iets via online via een marktplaats, de nummer één in de EU.



Het Nederlandse bedrijfsleven maakt al relatief veel gebruik van sociale media en van elektronische tags voor onder andere voorraadbeheer, toegang en mobiel betalen. Binnen het MKB liggen zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet onder het EU-gemiddelde. 17% van de meer dan één miljoen MKB-ondernemingen biedt via het internet producten en diensten aan (tegen 15% in 2018), goed voor 10% van de omzet. Daarmee staat Nederland op de vijftiende plaats in de EU.

