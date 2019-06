Europese ministers van Financiën zetten stappen in versterking eurozone

De ministers van Financiën van de eurozone zijn het op 14 juni 2019 eens geworden over nieuwe stappen om de financiële samenwerking verder te versterken. Tijdens een overleg van de Eurogroep in Luxemburg hebben de ministers afspraken gemaakt over verdere versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Ook bereikte de Eurogroep overeenstemming over een aantal kenmerken van het Europees begrotingsinstrument (BICC). Het BICC kan worden ingezet voor steun aan hervormingen en nationale investeringen.

Bij de onderhandelingen over de versterking van de rol van het ESM heeft Nederland belangrijke resultaten geboekt. Zo krijgt het noodfonds een grotere rol bij steunprogramma’s voor landen, er komen strenge voorwaarden voor preventieve steun van het ESM en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van onhoudbare schulden van landen als zij steun van het ESM willen.

Daarnaast zijn in Luxemburg de kenmerken vastgesteld van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) en hoe dit eruit moet komen te zien. Landen die willen hervormen kunnen - mits zij voldoen aan de gezamenlijke (begrotings)regels - het fonds gebruiken om hun economieën voor de langere termijn te versterken. Over de financiering van het BICC waren de meningen nog verdeeld, daarom is besluitvorming hierover uitgesteld.

Minister Hoekstra van Financiën toonde zich na afloop van het overleg zeer tevreden over het resultaat: ,,Bij de versterking van het ESM hebben we echt hele bruikbare resultaten geboekt, die eraan bijdragen dat de Eurozone beter voorbereid is op een toekomstige financiële crisis. En ook bij het begrotingsinstrument zijn er goede stappen gezet, die er uiteindelijk voor zorgen dat Europees geld beter besteed wordt. Landen worden door dit instrument gemotiveerd om te hervormen wat positief is voor de hele eurozone.”

