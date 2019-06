Nieuwe stap Nederlandse bijdrage aan Expo 2020 Dubai

Water uit woestijnlucht symbool voor innovatieve inbreng

In Dubai is met de overhandiging van water geproduceerd uit Nederlandse lucht vanochtend de aftrap gegeven van de bouw van het Nederlandse paviljoen voor EXPO 2020 Dubai. De handeling staat symbool voor de Nederlandse bijdrage aan de wereldtentoonstelling waarvan het motto ‘Uniting Water, Energy and Food’ is. Want juist Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen excelleren op deze drie terreinen en bieden daarmee belangrijke, duurzame oplossingen voor mondiale vraagstukken. ‘De verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze planeet en toekomstige generaties is groot. Nederland is er klaar voor om eigen innovaties op het gebied van water, energie en voedsel aan de wereld te laten zien’, aldus minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die in een videoboodschap vanaf het Scheveningse strand het aanwezige publiek - waaronder hoogwaardigheidsbekleder Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director Dubai EXPO 2020 - tijdens de Ground Breaking Ceremony in Dubai toesprak. Op EXPO 2020 Dubai zullen 192 landen zich presenteren, er wordt gerekend op 25 miljoen bezoekers uit de hele wereld.

Woestijnlucht

Extra bijzonder is dat de Nederlandse bijdrage geen conventioneel gebouw wordt, maar een biotoop die water, energie en voedsel op circulaire wijze met elkaar verbindt. Productie van water uit woestijnlucht is een van de spectaculaire vindingen die vanaf 20 oktober volgend jaar in het Nederlandse paviljoen te zien zijn. Bedenker van de SunGlacier is kunstenaar-ondernemer-uitvinder Ap Verheggen en zijn rechterhand Peter van Geloven: ‘Onze duurzame water-uit-lucht-technologie op zonne-energie maakt het mogelijk dat we in de toekomst voedsel kunnen produceren zonder afhankelijk te zijn van regenval, rivieren of andere traditionele waterbronnen.’ Ander voorbeeld van Nederlandse innovatie op het Nederlandse paviljoen zijn door Holland Water ontwikkelde watersystemen. Deze voorkomen dat zich biofilm ontwikkelt in waterleidingen en koeltorens. Door het slim doseren van zeer lage concentraties koper- en zilverionen krijgen bacteriën zoals bijvoorbeeld legionella, ook in het warme Dubai klimaat, geen kans. Het Nederlandse paviljoen is ontworpen door V8 Architects uit Rotterdam (zie ook link hieronder).

Springplank

Op de Expo 2020 - met als algemeen thema ‘connecting minds, creating the future’ - laten Nederland en Nederlandse bedrijven met hun vindingrijkheid zien waarvoor ze staan. Daarbij gaan werken aan een betere wereld en meer business hand in hand. In de VAE zijn circa 250 Nederlandse ondernemingen actief, de export per jaar naar de Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro. De landen daar zijn grootverbruikers van water en energie. Voedsel wordt grotendeels geïmporteerd. Het besef dat dit anders moet is groeiende. Hiervoor is veel kennis en ervaring nodig. En ook elders in de wereld zijn er grote uitdagingen waar het gaat om het duurzaam omgaan met water, voedsel en energie. Zo raken 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN deze thema’s. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben een grote kennis en kunde in huis en kunnen dus een belangrijke rol spelen bij de oplossingen. Minister Kaag: ‘Daarom wordt de Expo 2020 voor handel in de Golfregio een springplank die veel verder reikt dan alleen de wereldtentoonstelling.’

Ceremony

Onder de aanwezigen vandaag in Dubai waren Hans Sandee, de Nederlandse Consul-Generaal in Dubai en tevens Commissaris-Generaal namens Nederland bij de EXPO 2020 Dubai, vertegenwoordigers van de organisatie van EXPO 2020 en CEOs van diverse Nederlandse bedrijven. Meerdere daarvan manifesteren zich nu al in de aanloop naar Expo 2020. Zo geeft Van Oord leiding aan het Dubai Harbor project, een cruise terminal met 1400 aanlegplaatsen voor kleinere en grote schepen in een gebied van 185 hectare. Het Rotterdamse concern heeft tevens aangekondigd ‘national partner’ te worden van het Nederlandse paviljoen. En Signify, voorheen Philips Lighting, neemt de slimme verlichting daarvan voor zijn rekening. Ook dit bedrijf is al actief in de Dubai. Zo heeft het daar een belangrijke bijdrage geleverd aan meerdere in het oog springende en energie efficiënte projecten. ‘Een bewijs van de kracht van Nederlandse technologie en oplossingen, met een duurzame invalshoek,’ aldus consul-generaal Sandee tot zijn gehoor. Met de ceremonie in Dubai krijgt het Nederlandse paviljoen vanaf nu echt gestalte. De biotoop krijgt de vorm van een soort piramide, op de flanken daarvan wordt voedsel verbouwd met water dat de SunGlacier-installatie uit woestijnlucht produceert. De energie daarvoor wordt zelf opgewekt.