Meer grip voor gemeenten op toeristische verhuur

Gemeenten krijgen meer wettelijke bevoegdheden om vakantieverhuur via verhuurplatforms in goede banen te leiden en hierop te handhaven. Zo kunnen zij een registratieplicht instellen voor verhuurders en indien gewenst uitbreiden met een meld- en vergunningplicht. In populaire gebieden draagt dit bij aan leefbare wijken en steden waar het prettig wonen is. Voor overtredingen van de verhuurregels en woonfraude zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen, wordt de maximale lik-op-stuk boete verhoogd naar 83.000 euro. Dat staat in het wetsvoorstel Toeristische verhuur van woonruimte waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.