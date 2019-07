Toespraak minister-president Rutte tijdens herdenking MH17

Vandaag gaf minister-president Rutte een toespraak tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. De minister-president zei onder andere:

´Vandaag, vijf jaar na dato, komen we samen bij het #MH17 monument, dat symbool staat voor 298 mensen die in gedachten altijd bij ons zullen blijven. Voor de nabestaanden is het verdriet nog altijd net zo vers, de pijn net zo diep en de machteloosheid net zo knagend als toen.

Bijeenkomen op deze vredige plek geeft kracht en biedt troost. Door samen te huilen, herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Door de namen van de slachtoffers hardop te noemen, houden we hun herinnering levend.

Het verdriet om de slachtoffers van MH17 wordt vandaag over de hele wereld gevoeld. We zijn verbonden met alle nabestaanden. Gerechtigheid voor de doden blijft ons gezamenlijke doel.´