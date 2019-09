Burgemeester Aboutaleb ook een boegbeeld voor de wereldtentoonstelling EXPO2020 Dubai

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wordt net als Minister Sigrid Kaag een boegbeeld voor de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling EXPO2020 Dubai.

Onder de noemer ‘EXPO Champion’ zal hij het Nederlands bedrijfsleven inspireren en informeren over de kansen die de Golfregio en EXPO bieden. Tegelijkertijd draagt hij ook bij aan het creëren van internationale zichtbaarheid van Nederlandse innovaties op gebied van water, energie en voedsel.

Aboutaleb: “Nederland is een klein land. Wij hebben niet de oppervlakte om heel de wereld te voeden, maar we hebben geweldige technologie en kennis in huis om te laten zien waar we goed in zijn als het gaat om water, energie en voedsel. Als missieleider van een succesvol bezoek aan de VAE met Nederlandse innovatieve bedrijven heb ik eerder dit jaar met eigen ogen kunnen zien hoe onze bedrijven daar in trek zijn.”

EXPO 2020 Dubai

Van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Onder het thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ presenteren een recordaantal van 192 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën die in het teken staan van de Sustainable Development Goals. De organisatie schat dat de EXPO zo’n 25 miljoen bezoekers zal trekken, waarvan 70% internationaal afkomstig uit o.a. India en China.

Springplank

In de VAE zijn circa 300 Nederlandse ondernemingen actief, de export per jaar naar de Golfregio bedraagt meer dan 14 miljard euro. De landen daar zijn grootverbruikers van water en energie. En voedsel wordt grotendeels geïmporteerd.

Het besef dat dit anders moet is groeiende en de ambities binnen deze drie thema’s van de Golflanden zijn hoog. Hiervoor is veel kennis en ervaring nodig. En ook elders in de wereld zijn er grote uitdagingen waar het gaat om het duurzaam omgaan met water, voedsel en energie. Zo raken 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN deze drie thema’s. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben een grote kennis en kunde in huis en kunnen dus een belangrijke rol spelen bij de oplossingen. Minister Kaag: ‘Daarom wordt EXPO2020 voor handel in de Golfregio een springplank die veel verder reikt dan alleen de wereldtentoonstelling.’

