Minister-president Rutte naar Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië

Minister-president Rutte reist van maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober naar Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië. De reis is bedoeld om de bilaterale banden met de drie landen aan te halen, en om onderwerpen als economie, MH17, klimaat en de strijd tegen terreur met elkaar te bespreken.

Rutte was vijf jaar geleden voor het laatst in Australië. In 2016 bezocht hij Indonesië met een handelsmissie. Het is de eerste keer dat de minister-president Nieuw-Zeeland aandoet.

Indonesië

De reis begint op maandag 7 oktober in Indonesië. Minister-president Rutte bespreekt daar met de Indonesische president Joko Widodo de brede samenwerking op het gebied van politiek, economie en cultuur.

Ook spreekt de minister-president in Indonesië met Indonesische maatschappelijke organisaties, is er een bijeenkomst met het Nederlandse bedrijfsleven en bezoekt hij het Maritiem Beroepsopleidingsinstituut. Op een bijeenkomst van de Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) spreekt de minister-president over de politieke ontwikkelingen in Europa en Azië. Tenslotte bezoekt minister-president Rutte de gerenoveerde Nederlandse ambassade en is hij aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over 100 jaar KLM.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) reist mee naar Indonesië, voor besprekingen met zijn Indonesische ambtsgenoten. Later sluit hij ook aan voor het bezoek aan Australië.

Nieuw-Zeeland

Aansluitend reist de minister-president door naar Nieuw-Zeeland, waar hij op dinsdag 8 oktober in Auckland wordt ontvangen met een traditionele Maori begroeting. Aansluitend spreekt hij met premier Jacinda Ardern over onder meer klimaatsamenwerking, de nasleep van de terroristische aanslag in Christchurch, het versterken van de internationale rechtsorde en economische samenwerking. Later op de dag zal de minister-president samen met premier Ardern op de Auckland University met studenten praten over de transitie naar een klimaatneutrale economie.

In Auckland bezoekt de premier ook de haven, waar het Nederlandse bedrijf Damen werkt aan de ontwikkeling van de eerste volledige elektrische sleepboot. Verder heeft hij op woensdag 9 oktober een ontmoeting met Nederlandse en Nieuw-Zeelandse bedrijven om te spreken over innovatie in de landbouwsector en de transitie naar een klimaatneutrale economie. Tot slot spreekt de minister-president met Nieuw-Zeelanders van Nederlandse afkomst en Nederlanders die in Nieuw-Zeeland gevestigd zijn.

Australië

De reis eindigt in Australië, waar de minister-president op woensdag 9 oktober in Sydney spreekt met minister-president Scott Morrison en gouverneur-generaal David Hurley. Dit overleg staat in het teken van de internationale samenwerking rond MH17, het versterken van de handel en investeringen, en de kansen om internationaal nauwer samen te werken. Vervolgens zal een bezoek worden gebracht aan de bibliotheek van de staat New South Wales, waar Australisch-Nederlands cultureel erfgoed te zien is.

Op donderdag 10 oktober ontbijt de minister-president in het Opera House met CEO’s van Nederlandse bedrijven. Er is ook een bijeenkomst met Australische bedrijven die willen investeren in Nederland. Daarna neemt de minister-president deel aan een discussie bij denktank Lowy en geeft hij daar een toespraak over het belang van de internationale rechtsorde. De minister-president bezoekt ook de botanische tuin, waarvan de collectie momenteel door een Nederlands bedrijf wordt gedigitaliseerd. Tevens wordt hij met de boot rondgeleid door de haven van Sydney en ontmoet hij een Nederlandse handelsdelegatie bij een conferentie over maritieme veiligheid in de Stille Oceaan.

De laatste dag van de reis, vrijdag 11 oktober, zal Melbourne worden bezocht. De minister-president spreekt daar met vertegenwoordigers van de regering van de deelstaat Victoria. Ook spreekt hij op een bijeenkomst met Australische bedrijven. Aansluitend bezoekt hij een metrostation, dat mede is ontworpen door het Nederlandse bedrijf Arcadis. Ook brengt hij een bezoek aan de Melbourne International Games Week, waar wordt besproken hoe serious gaming kan worden ingezet, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Daar ontmoet hij onder meer de Nederlandse bedenker van de Tovertafel, een interactieve tafel die mensen in verzorgingstehuizen kan helpen om actief te blijven.