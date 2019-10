Een bieb in de buurt

In twaalf kleine Nederlandse gemeenten komt een nieuwe bibliotheek of wordt met extra investeringen de huidige bibliotheek behouden. De komende drie jaar worden 12 gemeenten ondersteund met een bedrag van in totaal 3 miljoen. Met de investering wordt gehoor gegeven aan de motie Asscher uit 2017, die als doel heeft de bereikbaarheid van bibliotheken in kleine gemeenten te verbeteren. Vandaag opent minister Van Engelshoven in bijzijn van Lodewijk Asscher de eerste nieuwe bibliotheek in Wognum, in de gemeente Medemblik.

‘’Bibliotheken zijn van groot belang voor ons allemaal. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding tot stand komt. Maar het is ook een plek waar kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen in boeken en te leren over onze cultuur, met als doel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen’’, aldus Van Engelshoven.

Startschot investeringen gegeven in Wognum

In juli dreigde Wognum (Noord-Holland) haar bibliotheek kwijt te raken, wat veel impact zou hebben op de inwoners; zij moeten al snel grote afstanden afleggen voor de eerstvolgende bibliotheek. Met de opening van de nieuwe bibliotheek in Wognum is het startschot gegeven voor de investeringen die worden gedaan in kleine gemeenten door heel het land.

