Nederland voor het eerst meest concurrerende economie van Europa

De Nederlandse economie is in 2019 voor het eerst de meest concurrerende van Europa. Wereldwijd lopen alleen Singapore, de Verenigde Staten en Hong Kong nog voor. Dat blijkt vandaag uit de jaarlijkse, toonaangevende ranglijst van de Global Competitiveness Index die is opgesteld door het World Economic Forum (WEF). In 2016 en 2017 was Nederland al eens het meest concurrerend van de Europese Unie, maar moest toen nog Zwitserland voorlaten.





Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat):

Het WEF-rapport stelt dat ‘de Nederlandse economie veel dynamischer is geworden’ en dat ‘onze infrastructuur, het functioneren van de overheid waaronder het economisch beleid en de toegenomen groei van innovatieve bedrijven’ van wereldklasse zijn. Dat zijn mooie en verdiende complimenten voor onze ondernemers, hun werknemers en onze kennisinstellingen. Maar we zullen onverminderd publiek én zeker ook privaat moeten blijven investeren in innovatie om die toppositie en daarmee onze banen en inkomsten ook in de toekomst op peil te houden. Bijvoorbeeld in een technologie als AI waarvoor kabinet, bedrijven en wetenschap gisteren hun strategie bekend hebben gemaakt.

Nieuwe technologieën geven uitdagingen om als land te blijven groeien

Ook in de toekomst moet Nederland een antwoord vinden op de economische en maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Niet alleen de zoektocht naar voldoende opgeleid personeel zal het tempo van toekomstige economische groei meer en meer bepalen. Nieuwe technologische, vaak digitale uitdagingen zoals artificiële intelligentie (AI), fotonica, quantum-, nano en biotechnologie) vereisen een krachtige publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld via het Missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid waarvoor dit najaar via de Kennis- en Innovatiecontracten financiering bekend wordt gemaakt.



Dat is ook nodig, omdat gevestigde en opkomende economieën in Azië het internationale speelveld veranderen. Deze landen ontwikkelen hun kenniseconomie in hoog tempo en vormen daarmee in toenemende mate concurrentie voor Nederland en daarmee onze banen en inkomsten. De huidige ranking in de Global Competitiveness Index laat echter zien dat Nederland een goede uitgangspositie heeft om die concurrentie aan te kunnen.

Nederland vast onderdeel van de top-tien

Nederland staat al sinds 2005 onafgebroken in de top-tien van de meest concurrerende economieën ter wereld. In 2016 en 2017 bezette Nederland de vierde plaats mondiaal en was de meest concurrerende economie van de Europese Unie. Vorig jaar zakte Nederland naar plaats zes. Dit jaar is Nederland zowel Duitsland als Zwitserland gepasseerd en weer terug op plaats vier. De gehele lijst bestaat uit 141 landen.