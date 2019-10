De internationale nachttrein komt terug naar Nederland

Vanaf eind volgend jaar kunnen treinreizigers vanuit Nederland naar Duitsland en Oostenrijk reizen met de nachttrein. De trein gaat dagelijks rijden tussen Amsterdam, München en Wenen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil de komende jaren meer reizigers binnen Europa verleiden om de trein te kiezen. Zij trekt daarom maximaal 6,7 miljoen euro uit om de internationale nachttrein tussen 2021 en 2024 voor vervoerders NS en het Oostenrijkse ÖBB financieel dekkend te kunnen laten rijden

Van Veldhoven: “Slapend de grens over! Met deze nachttrein kunnen reizigers straks op een comfortabele manier naar Duitsland en Oostenrijk reizen. Zo maken we de trein ook op grotere afstanden binnen Europa niet alleen een duurzame, maar ook een aantrekkelijke manier van reizen.”

De staatssecretaris wil de komende jaren twee miljoen reizigers extra verleiden om de trein te kiezen op afstanden tot circa zes uur binnen Europa. De afgelopen jaren zit het aantal internationale treinreizigers in de lift. NS zag het aantal reizigers deze zomer met 13 procent groeien ten opzichte van het jaar daarvoor. De komst van de Eurostar die nu al drie keer per dag in beide richtingen tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen rijdt, draagt hier ook aan bij. Met de terugkeer van de internationale nachttrein naar Nederland moeten ook reizigers op grotere afstanden binnen Europa verleid worden om te kiezen voor de trein.

Reizigersmarkt

NS en het Oostenrijkse ÖBB zullen de nachttrein tussen 2021 en 2024 gaan rijden. Van Veldhoven heeft een marktonderzoek laten doen, waaruit blijkt dat andere vervoerders niet voor 2023 een vergelijkbare treindienst kunnen bieden. De komende jaren wordt met geïnteresseerde vervoerders verkend of en hoe ook zij internationale nachttreinen van- en naar Nederland kunnen aanbieden.

De kosten voor het rijden van een nachttrein over grote afstanden binnen Europa wegen op dit moment nog niet op tegen het aantal reizigers dat hier gebruik van wil maken. Dit zogeheten exploitatietekort wordt de komende jaren middels een subsidie ondervangen. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat de meeste nachttreinen in Europa een vorm van subsidie ontvangen.

De reistijd tussen Amsterdam en Wenen wordt zo’n 14 uur. Reizigers in beide richtingen komen voor 10.00 uur ’s morgens aan op hun bestemming. Er is keuze uit verschillende zit-, lig- en slaapwagons, inclusief coupés met privé sanitair. Ook is er ruimte voor rolstoelen en fietsen.