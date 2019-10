Smokkel verboden voorwerpen vanaf morgen strafbaar

Personen die verboden voorwerpen een justitiële inrichting binnensmokkelen, waaronder bezoekers, leveranciers en personeel, zijn vanaf morgen strafbaar. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dit regelt, treedt op 1 november 2019 in werking.

Uitgeschreven tekst Strijd tegen smokkelwaar Ter bevordering van de veiligheid binnen en buiten gevangenissen. Voorkomen Verscherpen toezicht op basis van risicoanalyse per gevangenis (lokaal bepaald). Waar nodig extra investeren in hekwerk, netten en camera’s.

Invoeren beperkt beveiligde afdeling (BBA): gedetineerden die naar buiten mogen om te werken verblijven afgezonderd van de rest van de gedetineerden (Wet SenB).

Structureel investeren in innovatieve manieren om binnenbrengen smokkelwaar tegen te gaan zoals de GSM paraplu. Opsporen Verdubbelen van het aantal speurhonden voor drugs en telefoons.

Periodieke celinspecties waarbij de cel en inventaris volledig worden onderzocht

Periodieke spitacties waarbij de hele afdeling c.q. inrichting binnenste buiten wordt gekeerd. Straf Ruimte voor de maximale straf (14 dagen strafcel) bij handel of bezit van smokkelwaar.

Binnenbrengen en bezit van smokkelwaar heeft consequenties voor verlof en v.i. (Wet SenB).

Bij constatering strafbare feiten altijd aangifte.

Het wordt strafbaar voor bezoekers, leveranciers en personeel om smokkelwaar binnen te brengen per 1 november 2019. ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is. Bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschap. Het gebruik van deze voorwerpen is onwenselijk omdat dit de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen, gedetineerden hiermee hun criminele zaakjes kunnen voortzetten of contact kunnen opnemen met slachtoffers. Ook het binnensmokkelen van voorwerpen zonder dat personen zelf de inrichting betreden, wordt strafbaar. Bijvoorbeeld het verstoppen van voorwerpen (mini-telefoons) in tennisballen die over de muur van een gevangenis worden gegooid.

Mensen die proberen verboden spullen binnen te smokkelen riskeren een celstraf van maximaal 6 maanden, waarmee een afschrikwekkende werking is beoogd. Deze wet is een volgende stap in de strijd tegen smokkelwaar. Eerder dit jaar kondigde minister Dekker al aan structureel 3 miljoen euro extra te gaan investeren om invoer van smokkelwaar tegen te gaan en opsporing te bevorderen.