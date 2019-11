Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Keijzer presenteerde het KIC bij het bedrijf Airborne in Den Haag, samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het KIC laat zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen gaan investeren in Nederlandse innovatie. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Nieuwe partners verhogen investeringen in innovatie

Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan: diverse andere ministeries, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Het KIC brengt hun investeringen in innovatie samen onder het nieuwe topsectoren- en innovatiebeleid. Dat beleid gaat uit van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid), sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) en het economisch verdienvermogen.

Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Het mkb is onmisbaar in het innovatieproces: zij zorgen ervoor dat onderzoek zijn toepassing vindt in concrete producten en diensten.

Sleuteltechnologieën

Bovengenoemde sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. De verwachting is dat de totale investering in deze veelbelovende technologieën voor 2020 zal uitkomen rond de 1 miljard euro. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, en ook voor andere initiatieven die onder sleuteltechnologieën vallen (bijvoorbeeld batterijtechnologie). Hoe het bedrag voor sleuteltechnologieën precies verdeeld wordt, ligt aan de behoefte van bedrijven en de kansen die onderzoekers zien. Dat zal in de loop van het komende jaar duidelijk worden.