Eerste National Partner Nederlandse Paviljoen EXPO 2020 Dubai onthuld

De eerste ‘National Partner’ van het Nederlandse paviljoen op de EXPO 2020 in Dubai is bekend. Van Oord zal een actieve rol spelen in het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling. De partnerovereenkomst werd getekend door Hans Sandee, de Nederlandse consul-generaal en commissaris-generaal EXPO 2020 Dubai en Koen Sweers, Area Manager bij Van Oord.

De officiële ondertekening vond plaats tijdens een bezoek aan het Dubai Harbour Masterplan-project: een project waar Van Oord op dit moment aan werkt. Van Oord is al jaren prominent aanwezig in het Midden-Oosten: één van hun bekendste waterfront- en infrastructuurprojecten is het grootschalige Palm Jumeirah in Dubai.

Hans Sandee, Nederlandse consul-generaal en commissaris-generaal EXPO 2020 Dubai is verheugd:

‘We zijn erg blij met Van Oord als onze eerste National Partner van de Nederlandse deelname aan de EXPO 2020. Met hun indrukwekkende staat van dienst in de waterbouw en hun permanente aanwezigheid in het Midden-Oosten is Van Oord een belangrijke partner voor het Nederlandse paviljoen. Samen met Van Oord zullen we Nederlandse oplossingen, kennis en expertise voor een duurzame toekomst goed over het voetlicht kunnen brengen tijdens het evenement.’