Vijftig nieuwe waterstofbussen in het openbaar vervoer

Vijftig nieuwe waterstofbussen erbij in het openbaar vervoer. Die afspraak ondertekenen minister Stientje Van Veldhoven (Milieu en Wonen), gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en gedeputeerde Fleur Gräper (provincie Groningen) vandaag. Alle 50 bussen rijden uiterlijk in 2021 door Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. De eerste 20 van deze bussen zijn al besteld en vervoeren komend jaar de eerste reizigers. Met deze afspraak komt emissieloos openbaar vervoer weer een stap dichterbij. Dat is goed voor het klimaat en schone lucht. Daarbij geeft het rijden op waterstof een postieve impuls.

Waterstof

De inzet van 50 nieuwe waterstofbussen is belangrijk voor het verduurzamen van het vervoer in Nederland. Op dit moment rijden er in Nederland 8 waterstofbussen rond in het OV. Minister Stientje van Veldhoven: “Heel goed nieuws dat er straks 50 bijkomen. Waterstof heeft echt de toekomst als het gaat om zware vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens. Ze hebben een grote actieradius, zonder het klimaat en de luchtkwaliteit te belasten. Nu zijn er nog weinig tankstations voor waterstof, maar dat is natuurlijk een kip-ei verhaal. Deze 50 bussen gaan straks allemaal tanken. Dat kan net het zetje in de rug zijn dat rijden op waterstof nodig heeft”.

Batterij-elektrische auto’s zijn geschikt voor kleinere afstanden. Met waterstof-elektrische voertuigen kun je op één tank afstanden boven de 400 kilometer afleggen, zonder uitlaatgassen te produceren. Dat geldt ook voor zware voertuigen, zoals bussen. De afname van waterstof door de bussen draagt bij aan de economische levensvatbaarheid van waterstoftankstations. Daarnaast kan de hiervoor ontwikkelde techniek later ook worden ingezet voor bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen en treinen op waterstof. En zorgt het gebruik van waterstof voor minder belasting van ons elektriciteitsnetwerk.

Vijftig bussen in drie provincies

De samenwerkingsovereenkomst wordt vanmiddag symbolisch getekend op een waterstofbus, die geparkeerd staat op het busplatform bij Den Haag Centraal. Twintig van de vijftig waterstofbussen gaan daar ook daadwerkelijk in de buurt rijden, die worden ingezet in de provincie Zuid-Holland.

“Wij hebben de ambitie Zuid-Holland goed bereikbaar te houden. Ook willen we op een innovatieve manier aan de slag gaan voor een beter klimaat. De komst van de waterstofbussen biedt mooie kansen om het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland verder te verduurzamen”, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen.

Van de 50 bussen gaan er 20 rijden in de provincies Groningen en Drenthe. Deze bussen zijn besteld en ook de bijbehorende waterstoftankstations zijn aanbesteed. Er komen nog 10 extra bussen bij, die worden ingezet in de regio Emmen. Gedeputeerde Fleur Gräper: “Met het ondertekenen van deze afspraak geven we concreet invulling aan onze gezamenlijke ambitie om voorop te lopen bij de transitie van fossiele energie naar schone en hernieuwbare energie, in dit geval in de vorm van waterstof. De bussen en de waterstofvulpunten zijn voor ons een fundamentele bouwsteen in de waterstofeconomie van de toekomst. Ook 'Europa' geeft ons hierbij een belangrijke steun in de rug door ons aan te wijzen als eerste Hydrogen Valley van Europa en daar zijn we trots op.”

Samenwerking tussen Europese instellingen, de provincies Groningen en Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maken de realisatie van dit project mogelijk. De EU draagt 7,5 miljoen euro bij, de provincies en het ministerie ieder 3,75 miljoen euro. De provincies dragen daarnaast ook financieel zorg voor de exploitatie van de bussen.

2030 hele OV emissievrij

In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer dat na 2025 elke nieuwe bus uitstootvrij gaat rijden. Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. Deze afspraken zijn bekrachtigd in het klimaatakkoord dat in juni van dit jaar werd gepresenteerd. Op dit moment rijden er zo’n 500 zero-emissie bussen in Nederland, veelal batterij-elektrisch. Dat aantal verdubbelt naar verwachting in 2020. Er zijn op dit moment acht waterstoftankstations in Nederland. Nog deze kabinetsperiode zijn dat er naar verwachting 20.