Barbados en Turkmenistan toegevoegd aan Nederlandse lijst landen met te laag belastingtarief

Barbados en Turkmenistan zijn toegevoegd aan de Nederlandse lijst van landen met een te laag belastingtarief, die wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om landen zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 9%. Belize, Koeweit, Qatar en Saudi-Arabië gaan juist van de lijst af. In totaal staan 14 landen op de lijst, die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gaat om Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Barbados, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.

De belastingontwijkingsmaatregelen zullen ook gelden voor landen die op de EU-lijst zijn opgenomen en niet al op de Nederlandse lijst staan. Het gaat om Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Fiji, Guam, Oman, Trinidad en Tobago. In totaal gaan de maatregelen hiermee voor 21 landen gelden.

Barbados wordt toegevoegd aan de lijst omdat het belastingtarief per 1 januari 2019 is verlaagd naar onder de 9%. Turkmenistan wordt toegevoegd, omdat uit nadere analyse blijkt dat het algemeen geldende tarief van de winstbelasting niet 20%, maar 8% is. Voor Saudi-Arabië, Koeweit, Qatar en Belize geldt juist dat uit nadere analyse blijkt dat lokale heffingen overeenkomen met een winstbelasting met een tarief van ten minste 9%.

Nederlandse lijst

Sinds 1 januari 2019 heeft Nederland een lijst van landen met een te laag belastingtarief. Daarnaast bestaat er ook een zwarte lijst van de Europese Unie. De Nederlandse en EU-lijst wordt gebruikt bij drie maatregelen in de strijd tegen belastingontwijking.

Als eerste gaat het om een maatregel waarbij wordt voorkomen dat bedrijven belasting ontwijken door mobiele activa te verschuiven naar een bedrijf in een land dat op deze lijst staat, de zogenoemde CFC-maatregel die per 1 januari 2019 geldt. De lijst wordt daarnaast gebruikt bij de bronbelasting op rente en royalty’s per 1 januari 2021: bedrijven in de landen op de lijst gaan vanaf dan een belasting van 21,7% betalen over uit Nederland afkomstige rente en royalty’s. Hiermee wordt voorkomen dat ons land wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen die geen of te weinig belasting heffen. Ten derde wordt door de Belastingdienst per 1 juli 2019 geen ruling meer gegeven over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in een land op de lijst.

De Nederlandse lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.