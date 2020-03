Aanvragen deelname aan veiling mobiele communicatie mogelijk

De landelijke veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G begint dit voorjaar. Van vrijdag 6 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 12:00 uur is het mogelijk voor telecomaanbieders uit binnen- en buitenland om een aanvraag in te dienen voor deelname aan deze veiling. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de definitieve veilingregelgeving gepubliceerd.

In deze regelgeving staan onder andere het veilingmodel (meerronden), de reserveprijs oftewel de minimum opbrengst van de veiling (0,9 miljard euro), maar ook de dekkingseis (98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente) en de normen voor de minimale snelheid die moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid op gemiddeld meer dan 100 Megabit per seconde.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederlandse bedrijven en consumenten hebben een grote behoefte aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Met de veiling van de daarvoor benodigde frequenties maken we extra ruimte beschikbaar om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Ook leggen we zo via mobiele communicatie de basis voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw en mobiliteit.”

Tijdens veiling al duidelijkheid over totaal aantal aanvragen

De staatssecretaris verdeelt in het voorjaar van 2020 de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden volgens een meerrondenveiling. Gedurende de veiling informeert het ministerie van EZK de deelnemers over het totaal aantal aangevraagde frequenties per band. Met deze informatie kunnen zij beter bepalen wat ze zelf willen bieden.



Bij de veiling worden maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij worden dus ook de huidige vergunningen van de aanbieders meegeteld. Hierdoor heeft Nederland ook in de toekomst minimaal drie aanbieders van snelle openbare mobiele communicatie zoals 5G. Zo borgt het ministerie van EZK dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt wat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten.



Nederland wil in lijn met afspraken binnen de EU voor 30 juni 2020 daadwerkelijk veilen. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het gehele biedproces openbaar maken. De reserveprijzen voor de vergunningen, oftewel de minimum opbrengsten, bedragen in totaal 0,9 miljard euro. Begin 2022 volgt vervolgens de veiling van de 3,5 Gigahertz frequentieband.



Procedure aanvraag

Iedereen die een aanvraag doet om deel te mogen nemen aan de veiling, moet ook een zekerheidstelling afgeven voor een bedrag van 35.279.000 euro. Die zekerheidstelling mag worden gegeven in de vorm van een bankgarantie of door het storten van een waarborgsom bij de notaris van het Agentschap Telecom.



Veiligheid en integriteit telecomnetwerken

Het kabinet heeft in 2019 maatregelen aangekondigd om telecommunicatiediensten, zoals de toekomstige 5G-netwerken, te beschermen tegen dreigingen als spionage en sabotage. Afgelopen december zijn hierover binnen de EU afspraken gemaakt en is een Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie.



Kritieke onderdelen van telecomnetwerken mogen in de EU alleen afkomstig zijn van vertrouwde leveranciers. Aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland kan via de AMvB worden opgedragen dat zij bepaalde leveranciers zullen moeten uitsluiten op basis van criteria zoals vermoedens van misbruik of spionage. De beoordeling hiervan gaat in overleg met de NCTV en de Nederlandse inlichtingendiensten.