Subsidieregeling elektrisch rijden definitief; aanvragen vanaf 1 juli

Particulieren komen vanaf vandaag bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking voor een subsidie van 4000 euro. Voor een gebruikte auto is dat 2000 euro. Zij kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag indienen. De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant, en daarmee definitief. Het kabinet wil hiermee schoon vervoer stimuleren en op termijn toegankelijk maken voor iedereen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Het is belangrijk dat schoon rijden voor mensen toegankelijk wordt. Met deze subsidie wil ik hen een steuntje in de rug geven, zodat ze kunnen kiezen voor een elektrische auto. Nieuw of tweedehands. Hoe meer mensen elektrisch rijden in plaats van fossiel, hoe schoner onze lucht en hoe minder uitstoot van broeikasgassen”.

Elektrisch rijden dichterbij voor betaalbare elektrische auto’s

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat een elektrische auto voor veel meer mensen bereikbaar moet worden. Nu zijn het vooral nog veel zakelijke rijders die kiezen voor elektrisch. Met deze regeling, bedoeld voor particulieren die een middenklasse personenauto rijden, nieuw of gebruikt, wordt schoon, elektrisch rijden steeds aantrekkelijker voor een brede groep. Niet alle elektrische auto’s komen in aanmerking. Er zijn voorwaarden verbonden aan actieradius, de oorspronkelijke catalogusprijs en de minimale bezitsduur. Ook zijn er stevige voorwaarden om misbruik te voorkomen. De regeling loopt tot 2025.

Aanvragen vanaf 1 juli

Vanaf vandaag kan iedereen informatie over de subsidie vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Particulieren kunnen hun aanvraag vanaf 1 juli indienen, voor auto’s die zijn aangeschaft of geleased vanaf vandaag. Er is hard gewerkt om 1 juli te halen. Van Veldhoven wil graag snelheid om geïnteresseerden snel een steuntje in de rug te geven bij de keuze om elektrisch te gaan rijden, zeker in deze tijd. Ook brancheverenigingen als Bovag, RAI en ANWB hebben de noodzaak van snelle inwerkingtreding benadrukt. Zij zien dat veel mensen de keuze voor een andere auto door corona uitstellen.

Puntjes op de i na 380 reacties

Op 5 maart jongstleden maakte staatssecretaris Van Veldhoven de conceptregeling bekend. Op de conceptregeling zijn 380 reacties binnengekomen, van burgers, bedrijven, organisaties en adviesorganen van de overheid. Mensen die een reactie wilden geven is specifiek gevraagd naar hun mening over de hoogte van de subsidie. Die bleken veel mensen logisch te vinden, en deze blijven dus ook zo. Op basis van de reacties is er een tussentijds evaluatiemoment ingepland om te kijken hoe de regeling in de praktijk werkt na het eerste jaar.

Keuzehulp elektrisch rijden

Elektrische auto’s zijn voordelig in gebruik en onderhoud. Ze stoten tijdens het rijden geen uitlaatgassen uit. Goed voor het klimaat en de schone lucht in de wijk. Bovendien worden ze door steeds schonere productie en vergroening van elektriciteit steeds beter voor het milieu. Door betere accu’s neemt ook de actieradius toe. Steeds meer mensen stappen daarom over op elektrisch rijden. Iedereen kan met de keuzehulp van Milieu Centraal zelf in een paar stappen ontdekken of elektrisch rijden voor zijn of haar situatie interessant is.