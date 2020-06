Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Niet alleen in de zorg, maar ook door andere sectoren die voorheen nauwelijks desinfectiemiddelen gebruikten. Om tekorten te voorkomen, wijzigt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) regelgeving, zodat deze middelen nu ook toegankelijk worden voor een breder professioneel gebruik. Producenten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun handdesinfectiemiddelen nu ook tijdelijk aanbieden aan werkgevers buiten de zorg.

Van Veldhoven: “Het RIVM is helder: handen wassen met water en zeep is het best, maar niet iedereen heeft daar op zijn of haar werk altijd direct de mogelijkheid toe. Denk aan beveiligers of mensen die in de bouw werken. Voor hen is het belangrijk dat zij ook toegang hebben tot professionele desinfectiemiddelen.”

Water en zeep

De vrijstelling gaat niet over de antibacteriële handgels die te koop zijn bij de drogist en de supermarkt. De vrijstelling geldt voor desinfectiemiddelen bedoeld voor professioneel gebruik. Dat wil zeggen: voor medewerkers op de werkvloer, en voor klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving van die medewerkers. Voor het overgrote deel van werkend Nederland geldt echter: wassen met water en zeep is voldoende. Bekijk ook de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Zorg

In maart werd al een ruimer aanbod aan toegelaten desinfectiemiddelen beschikbaar gesteld, bedoeld voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg. Dat betekent dat sommige bedrijven die normaal gesproken geen desinfectiemiddel maken maar dat wel kunnen, dat vanaf toen ook mochten doen. Deze middelen waren tot vandaag voorbehouden aan de zorg. Nu daar voldoende voorraden zijn, volgt de vrijstelling voor professioneel gebruik voor medewerkers in de andere sectoren. Mocht er toch schaarste in de zorgsector ontstaan, dan kan dit vrijstellingsbesluit geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid.

Producenten en distributeurs die handdesinfectiemiddelen op de Nederlandse markt aanbieden en/of produceren voor een breder professioneel gebruik moeten zich melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).