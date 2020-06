Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman keert terug in Nederland na corona-inzet in het Caribisch gebied

Zr.Ms. Karel Doorman keert op vrijdag 26 juni na 2,5 maanden terug in haar thuishaven Den Helder. Het schip en haar bemanning zijn sinds 24 april ingezet in het Caribisch gebied ter ondersteuning van de lokale autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus.

Onder de noemer ‘Carib Support’ zijn er diverse vormen van ondersteuning geleverd waaronder transport, maritieme grensbewaking en openbare ordemaatregelen. De inzet van medische capaciteiten was uiteindelijk niet benodigd.

De geëmbarkeerde eenheden zoals de 48 mariniers van het 12e Raiding Squadron en de 2 Cougar-helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht zijn gedurende de inzet veelvuldig ingezet. Zo ondersteunden mariniers op Sint Maarten de lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare ordemaatregelen. De helikopters hebben bijgedragen aan de maritieme grensbewaking.

Daarnaast heeft Zr.Ms. Karel Doorman diverse malen een bevoorrading op zee uitgevoerd met het stationsschip Zr.Ms. Zeeland waarbij zij van brandstof werd voorzien. Tot slot was er een bijzondere ontmoeting met varende eenheden van de Franse en Britse marines die ook voor nationale corona-inzet in het gebied aanwezig waren.

Dankzij de aanwezigheid van het marineschip was er direct een veelzijdig inzetbare capaciteit voorhanden, zodra dat nodig was. De komende tijd blijft Defensie de civiele autoriteiten in het Caribisch gebied ondersteunen met andere eenheden. Deze zorgen onder meer voor medische ondersteuning, voedseltransporten en maritieme grensbewaking. De aankomst in Den Helder zal door de coronamaatregelen een sober karakter hebben. Waar de kade normaal vol staat met familie en vrienden is dit nu niet mogelijk.