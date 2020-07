Minister-president Rutte ontvangt Italiaanse premier Conte

Minister-president Rutte ontvangt vrijdag 10 juli 2020 de Italiaanse minister-president Conte voor een gesprek op het ministerie van Algemene Zaken en een informeel en besloten werkdiner in Den Haag. Het gesprek tussen de beide regeringsleiders vindt plaats in aanloop naar de extra Europese Raad van 17 en 18 juli, waar zal worden gesproken over de nieuwe Europese Meerjarenbegroting (2021-2027) en het recente voorstel voor een Europees herstelfonds.