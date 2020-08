Tijdelijke voermaatregel wordt niet ingevoerd wegens droogte

Op 6 mei jl. heeft de minister van LNV een ontwerp maatregel aangekondigd waarin er tijdelijke maxima gesteld zouden worden aan het eiwitgehalte van het krachtvoer voor melkvee. Het voer van melkvee bestaat uit ruwvoer (zoals bijvoorbeeld gras) dat wordt aangevuld met krachtvoer. De minister heeft de WUR gevraagd een analyse te maken van het eiwitgehalte van het ruwvoer. Hieruit blijkt dat de boeren meer eiwitrijk krachtvoer nodig zouden hebben nu het eiwitgehalte in het gras door de droogte minder is. Hierdoor is de stikstofwinst van de maatregel nihil geworden en wordt de maatregel niet ingevoerd.