Gesjoemel met kilometertellerstanden aangepakt

Fraude met kilometertellerstanden van auto’s wordt steviger aangepakt. Zo worden apparaten die de teller van een motorvoertuig kunnen manipuleren verboden en wordt op meer momenten de tellerstand geregistreerd. Ook voor motorfietsen komt er een teller-registratie. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Het manipuleren van kilometertellerstanden is strafbaar. Een auto waarvan de teller is teruggedraaid, kan namelijk onveilig zijn en is duurder in de aanschaf en in het onderhoud. Fraude met kilometertellers kost jaarlijks zo’n 110 miljoen euro aan teveel betaalde aanschafkosten en achterstallig onderhoud. De RDW registreert sinds 2014 de tellerstanden van auto’s en lichte bestelwagens. Door tellerstanden regelmatig te registreren en met elkaar te vergelijken, valt het op als een tellerstand niet logisch is en er dus mogelijk sprake is van fraude.

Er zijn momenteel apparaten op de markt die ervoor zorgen dat tijdens het rijden geen of slechts een beperkte hoeveelheid kilometers wordt bijgeschreven op de teller. Met een verbod op de invoer, de verkoop en het in voorraad hebben van deze apparaten, wordt fraude verder aangepakt.

Naast het verbieden van deze apparaten, wordt ook de registratie van tellerstanden verbeterd. Relatief nieuwe voertuigen zijn nog niet APK-plichtig en hebben vaak weinig tot geen grote reparaties of onderhoudsbeurten nodig. Er worden dan weinig tellerstanden geregistreerd omdat het aantal garagebezoeken beperkt is. Dat maakt deze categorie voertuigen kwetsbaar voor fraude. Daarom gaat verplichte registratie van de kilometerstand gelden bij alle reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken. Nu geldt die verplichting alleen bij reparaties boven de 150 euro.

Daarnaast komt er een verplichting voor tellerstandregistratie bij motorfietsen bij de overschrijving van het kenteken en bij reparatie, onderhoud en bandenwissels. Vanwege fraude met tellerstanden betaalt naar schatting 10 tot 20 procent van de kopers teveel voor een tweedehands motor. Zij lopen bovendien het risico een onveilige motor aan te schaffen.

De verplichting tot registratie van de kilometerstand bij demontage was al vervallen. De laatste tellerstand doet er namelijk in de meeste gevallen niet meer toe, omdat het voertuig dan gesloopt wordt.

Als het aan het kabinet ligt, gaan de nieuwe regels per 1 juli 2021 in. Het voorstel wordt nu aan de Tweede Kamer gezonden.